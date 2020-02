En diálogo con POPULAR, antes de su show debut en Strummer Bar (Godoy Cruz 1631, Palermo), el próximo sábado 29 de febrero, la dupla compositora reveló cómo se sienten trabajando en equipo.

¿Se juntaron con ideas que ya tenían o arrancaron desde cero?

Birabent: Empezamos desde cero. Eso fue lo fabuloso y extraño. Compusimos sin plan alguno y cada día que nos veíamos había una canción lista con letra y música. A veces el disparador era una frase, como “Yo ya dejé las guerras”, y a veces un acorde que nos inspiraba. Fue y sigue siendo un trabajo de cuatro manos y dos corazones y dos cabezas en funcionamiento.

¿Qué le aporta el otro a su música?

Sanzo: Los dos aportamos en letra, música y entusiasmo. Pero yo pienso que Antonio tiene más familiaridad con las palabras. Escribe constantemente. Yo soy más de la melodía y la armonía. Escribo sólo cuando es necesario.

“Esa primera vez” habla sobre lo gratificante que es hallar emociones nuevas. ¿Es una descripción de sus primeros ensayos?

Birabent: Cuando empezamos a ensayar en banda con Claudio Leiva (batería) y Marcos Rocca (bajo) sentimos conexión. Rápidamente. En un momento nos dimos cuenta, cuando grabamos los primeros temas, que apenas llevábamos un mes y medio ensayando pero parecía un montón. Hay algo adolescente en la banda. Y eso que somos todos hombres grandes…

Esa primera vez - Las Lenguas Muertas

Ya escribiste sobre “canciones salvadoras”, y creo que ese concepto se repite en “El Mal del Bien”. ¿Hacer música también tiene ese efecto en vos?

Sanzo: Como compositor y como escucha me permite expresar sentimientos, me descomprime y libera al crear. Y también como cualquier persona que gusta de la música, me emociono al escuchar a otros artistas. Al igual que los aromas, la música tiene el poder de transportarte a momentos específicos de tu vida.

¿Hay artistas que te hayan “salvado”?

Sanzo: Siento que la música de Neil Young y la de Bob Marley, entre tantos otros, tienen propiedades curativas.

"El mal del bien" - Las Lenguas Muertas

Interpreto “Yo ya dejé las guerras” como una declaración de principios. ¿Tiene algo autobiográfico?

Birabent: Nuestra vida, me refiero a la vida humana, es guerrera. Todo el tiempo estamos luchando contra algo: un vecino, la fatalidad, la pobreza, el dolor, no sé… mil cosas. Pero dejar las guerras, por un momento aunque sea, es un descanso. La frase la escuchamos un día dicha por alguien. Ese fue el comienzo. Nos dimos cuenta que para los que escuchan la canción tiene significados muy distintos. Eso es bueno.

¿Van a tocar juntos algunos temas de sus repertorios previos en su primer show?

Sanzo: No va a haber canciones de nuestros otros proyectos. En este show debut vamos a tocar todas las canciones que van a integrar nuestro primer disco y dos versiones de viejos rocanroles que nos gustan, pero no te voy a decir cuáles son…

¿La idea es sacar un LP en el corto plazo?

Birabent: Ya subimos cuatro temas a Youtube. Después del show vamos a subir ese EP a Spotify. Nos faltan grabar más que ya están compuestas y que vamos a tocar en el concierto. Después queremos sacar un vinilo. ¡Nos parece que esta música merece un disco a la antigua!

Yo ya dejé las guerras - Las Lenguas Muertas

ADEMÁS:

A 15 años de la muerte de Pappo lo recordamos con sus 30 mejores temas