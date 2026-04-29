Patricia Sosa, la voz infinita

La cantante que deslumbra con sus voz, dedica su gran parte vida al crecimiento personal y profesional, con una constancia que perdura en el tiempo.
Recientemente llegada de un viaje por India -junto a su hija Marta- Patricia Sosa prepara un año lleno de proyectos muy concretos, que incluyen un nuevo disco, con composiciones originales que -sin dudas- tendrán destino de éxito.
La cantante -que soñaba con ser arquitecta- tuvo un 2025 muy activo que incluyó el lanzamiento y los shows de "Alquimia" el álbum que editó junto al artista mexicano Manuel Mijares, y que marcó la primera unión musical de ambos intérpretes, en el que versionan diez grandes clásicos de la música iberoamericana, bajo una producción sonora absolutamente renovada.
La vida de Patricia Sosa está llena de historias que merecen ser conocidas para lograr entender el por qué de esta gran artista.
Patricia Sosa sabe, desde el fondo de su corazón, que es lo que más le gusta hacer en el mundo. Su responsabilidad y profesionalismo hacen que analice -al detalle- cada actividad extra que va realizar. Cómo cuida a “sus chicas” y revela su don secreto.
La cantante analiza su primera época como frontwoman, con el grupo de rock La Torre, y reflexiona sobre la "curiosa" inexistencia de una banda tributo. Sus exigentes clases de canto y la obsesión a la hora de cantar.
En agosto y septiembre de 1988 -hace 38 años- Patricia Sosa junto con el grupo La Torre, vivieron la increíble experiencia ser el primer grupo de rock latinoamericano en tocar en Rusia. A cinco meses de dar a luz, se embarcó con su hija Marta y su marido y guitarrista Oscar Mediavilla en una gira detrás de la "cortina de hierro", para realizar 27 shows en 28 días.
Marta, la hija de Patricia y Oscar Mediavilla, tuvo una vida rodeada de artistas, pero no todo resultaba un cuento de hadas, en su tierna adolescencia tuvo que ponerle límites a sus padres, la divertida anécdota de una joven estudiante responsable.
El gran corazón de Patricia Sosa no sólo esta presente con sus acciones solidarias para la gente, sino también con sus propios familiares y hasta ex parientes, que siguen cerca de sus afectos, transformando su casa en la versión hogareña del reality televisivo.
Hay otro hombre en la vida de Patricia Sosa, con el que comparte sentimientos profundos y con quien -en algunos momentos del año- pasa muchas horas del día. Su pareja creativa -con más de 30 años juntos- cómplice de risas y llantos, y que es -casi- un miembro más de su propia familia.
Patricia Sosa explica cómo desarrolla el proceso creativo para algunos de los musicales en los que compuso la letra y la música -junto a Dany Vila- y la historia secreta sobre su reciente trabajo discográfico junto al cantante mexicano Mijares.
Entre los múltiples proyectos en los que -permanentemente- se vincula o colabora Patricia Sosa esta esta nueva aventura llamada La Casa de la Música, un refugio solidario para que los intérpretes puedan residir y generar proyectos para la actividad. ¿Qué hacer con el don que nos fue otorgado?
La gente que tienen un don, tiene una misión y Patricia Sosa lo sabe y lo pone en práctica.
Lo cuida y lo ejercita pero, además, trabaja en perfeccionarlo, en lograr la mejor versión de ella misma.
Ante discursos solidarios vacíos de algunos artistas, el dolor de los otros no le es ajeno a la cantante. Ayuda a los demás, se involucra, se compromete.
Por eso Patricia Sosa, no es solo una cantante, es la voz infinita.