Patricia Sosa, la voz infinita

01b - PS - Piensa, luego canta

Escena Patricia Sosa en acción

Sin tributos

La cantante analiza su primera época como frontwoman, con el grupo de rock La Torre, y reflexiona sobre la "curiosa" inexistencia de una banda tributo. Sus exigentes clases de canto y la obsesión a la hora de cantar.

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Embed Presentacion del grupo La Torre en Badía & Cia, en 1988

Rusia

En agosto y septiembre de 1988 -hace 38 años- Patricia Sosa junto con el grupo La Torre, vivieron la increíble experiencia ser el primer grupo de rock latinoamericano en tocar en Rusia. A cinco meses de dar a luz, se embarcó con su hija Marta y su marido y guitarrista Oscar Mediavilla en una gira detrás de la "cortina de hierro", para realizar 27 shows en 28 días.

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RUSIA Uno de los afiches que promocionaban la gira de La Torre en Rusia, en agosto y septiembre de 1988.

Marta

Marta, la hija de Patricia y Oscar Mediavilla, tuvo una vida rodeada de artistas, pero no todo resultaba un cuento de hadas, en su tierna adolescencia tuvo que ponerle límites a sus padres, la divertida anécdota de una joven estudiante responsable.

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Estas son experiencias las cuales indefectiblemente te van a dejar una marca. Estamos estudiando Patricia Sosa en India, junto a su hija Marta. .

Como Gran Hermano

El gran corazón de Patricia Sosa no sólo esta presente con sus acciones solidarias para la gente, sino también con sus propios familiares y hasta ex parientes, que siguen cerca de sus afectos, transformando su casa en la versión hogareña del reality televisivo.

05 - PS - Como Gran Hermano

Su otra pareja...

Hay otro hombre en la vida de Patricia Sosa, con el que comparte sentimientos profundos y con quien -en algunos momentos del año- pasa muchas horas del día. Su pareja creativa -con más de 30 años juntos- cómplice de risas y llantos, y que es -casi- un miembro más de su propia familia.

06b - PS - El otro hombre

Dany-Vila_bio Dany Vila, la pareja compositiva de Patricia Sosa

Proyectos de aquí y de allá

Patricia Sosa explica cómo desarrolla el proceso creativo para algunos de los musicales en los que compuso la letra y la música -junto a Dany Vila- y la historia secreta sobre su reciente trabajo discográfico junto al cantante mexicano Mijares.

07b - PS - Proyectos de aqui y de alla

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La Casa de la Música

Entre los múltiples proyectos en los que -permanentemente- se vincula o colabora Patricia Sosa esta esta nueva aventura llamada La Casa de la Música, un refugio solidario para que los intérpretes puedan residir y generar proyectos para la actividad. ¿Qué hacer con el don que nos fue otorgado?

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CASA MUSICA La Casa de la Música, el nuevo proyecto en el que se involucró Patricia Sosa, junto con otros artistas

La gente que tienen un don, tiene una misión y Patricia Sosa lo sabe y lo pone en práctica.

Lo cuida y lo ejercita pero, además, trabaja en perfeccionarlo, en lograr la mejor versión de ella misma.

Ante discursos solidarios vacíos de algunos artistas, el dolor de los otros no le es ajeno a la cantante. Ayuda a los demás, se involucra, se compromete.

Por eso Patricia Sosa, no es solo una cantante, es la voz infinita.