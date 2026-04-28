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Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una colaboración: ¿con quién es?

El dúo argentino trabajará con la cantante sueca Robyn, en una reversión de “Blow My Mind”, que se lanzará el miércoles.

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a quedar en el centro de la escena tras confirmar una colaboración internacional con Robyn, una de las figuras más influyentes del pop europeo.

El anuncio se conoció este lunes a través de las redes sociales de la artista sueca, quien compartió una imagen junto al dúo, la portada del single y un breve adelanto del tema. La canción será una nueva versión de su track “Blow My Mind”, reinterpretado junto a los argentinos.

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Robyn, compositora y productora sueca, lidera el anuncio del nuevo single junto al dúo.

Robyn, compositora y productora sueca, lidera el anuncio del nuevo single junto al dúo.

“Blow My Mind (Versión CA7RIEL & Paco Amoroso). 29 de abril”, escribió Robyn en la publicación. Y agregó una frase que despertó curiosidad entre los seguidores: “No puedo evitarlo, no lo hago con mala intención”.

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El anuncio fue realizado en redes sociales con un adelanto del nuevo single.

El anuncio fue realizado en redes sociales con un adelanto del nuevo single.

La colaboración llega poco después del lanzamiento del último álbum del dúo, consolidando una etapa de expansión artística que ya venía mostrando señales de crecimiento fuera del país.

El cruce con Robyn no solo amplía su alcance, sino que también marca un diálogo entre estilos: el pop electrónico de la cantante sueca con la impronta urbana y enégica que caracteriza a los músicos argentinos.

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En paralelo, Ca7riel y Paco Amoroso se preparan para iniciar una nueva gira. El puntapié será el 14 de mayo en el Movistar Arena, con entradas que ya salieron a la venta semanas atrás.

El recorrido continuará por Rosario (17 de mayo), Córdoba (21) y Mendoza (24), antes de extenderse a escenarios internacionales en Estados Unidos, México, Brasil e Italia.

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