Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron una colaboración: ¿con quién es?

robyn-ca7riel-y-paco-amoroso-2228946 El anuncio fue realizado en redes sociales con un adelanto del nuevo single.

La colaboración llega poco después del lanzamiento del último álbum del dúo, consolidando una etapa de expansión artística que ya venía mostrando señales de crecimiento fuera del país.

El cruce con Robyn no solo amplía su alcance, sino que también marca un diálogo entre estilos: el pop electrónico de la cantante sueca con la impronta urbana y enégica que caracteriza a los músicos argentinos.

En paralelo, Ca7riel y Paco Amoroso se preparan para iniciar una nueva gira. El puntapié será el 14 de mayo en el Movistar Arena, con entradas que ya salieron a la venta semanas atrás.

El recorrido continuará por Rosario (17 de mayo), Córdoba (21) y Mendoza (24), antes de extenderse a escenarios internacionales en Estados Unidos, México, Brasil e Italia.