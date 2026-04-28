Ed Sheeran vuelve a la Argentina

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El músico inglés se mantiene fiel a la balada atemporal que lo convirtió en uno de los cantautores más famosos del mundo y "Play" es el resultado es una colección que equilibra lo familiar y lo nuevo, ofreciendo un sonido audaz, fresco y más orientado al pop.

Luego de su lanzamiento, “Play” arrasó y se posicionó en los puestos número 1 en todo el mundo, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.

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Por ese motivo Ed Sheeran lanzó “Play - The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que reimaginacanciones seleccionadas de su álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más reconocidos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.