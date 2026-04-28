Ed Sheeran vuelve a la Argentina

A siete años de su última visita al país, el cantautor británico anunció su show de su flamante “LOOP Tour” en noviembre de este año en el Estadio Huracán.
El cantautor y músico británico Ed Sheeran regresará a la Argentina -después de siete años de ausencia- para presentarse el domingo 29 de noviembre, en el Estadio del Club Atlético Huracán de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de su flamante “LOOP Tour”.
Edward Christopher Sheeran promete brindarle a los fans una experiencia renovada, con un diseño de escenario y repertorio completamente nuevos, que incluyen canciones de su reciente álbum “Play”, junto a los clásicos y todos favoritos de sus fans.
“Play” -editado en 2025- explora territorios musicales inéditos mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo. Parte del disco esta inspirado en tradiciones musicales de India y Persia y sus sorprendentes conexiones con los sonidos folk irlandeses con los que creció. De esta manera Ed Sheeran combina escalas, ritmos y melodías compartidas en un lenguaje musical sin fronteras que le da al álbum un distintivo aire global.
El músico inglés se mantiene fiel a la balada atemporal que lo convirtió en uno de los cantautores más famosos del mundo y "Play" es el resultado es una colección que equilibra lo familiar y lo nuevo, ofreciendo un sonido audaz, fresco y más orientado al pop.
Luego de su lanzamiento, “Play” arrasó y se posicionó en los puestos número 1 en todo el mundo, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido.
Por ese motivo Ed Sheeran lanzó “Play - The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que reimaginacanciones seleccionadas de su álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más reconocidos del sur de Asia, como Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.
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