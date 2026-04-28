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Ariana Grande lanza "Petal", su nuevo album

El nuevo álbum de la artista saldrá el 31 de julio, tendrá 12 canciones inéditas y llegará junto a una gira mundial que podría marcar una pausa prolongada en su carrera.

Ariana Grande confirmó el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Petal, con fecha prevista para el viernes 31 de julio. El anuncio, que llegó tras semanas de especulación en redes sociales, coloca rápidamente a la artista en el centro de la escena musical global.

El disco contará con 12 canciones inéditas y estará producido por la cantante junto a Ilya Salmanzadeh, colaborador habitual de Ariana. Según explicó la propia artista, el proyecto representa una etapa de transformación personal y artística. “Algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, definió.

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El disco marca una nueva etapa tras su paso por el cine.

El disco marca una nueva etapa tras su paso por el cine.

La portada del álbum, en blanco y negro, refuerza una estética íntima que continúa la línea introspectiva de sus trabajos recientes. Aunque aún no se confirmó el primer sencillo, se espera que haya novedades en las próximas semanas.

El álbum ya se encuentra disponible en preventa en distintos formatos físicos y digitales, lo que anticipa una fuerte demanda por parte de su público.

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El anuncio llega después de un período en el que la artista se enfocó en su carrera actoral, especialmente en su participación en la adaptación cinematográfica de Wicked. Ahora, el regreso a la música se complementará con una nueva gira internacional que comenzará en junio.

Sin embargo, la propia cantante dejó abierta la posibilidad de una pausa en los escenarios. “Es como un último hurra por ahora. Los próximos 10 o 15 años se verán muy diferentes”, afirmó recientemente.

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