Ariana Grande lanza "Petal", su nuevo album

La portada del álbum, en blanco y negro, refuerza una estética íntima que continúa la línea introspectiva de sus trabajos recientes. Aunque aún no se confirmó el primer sencillo, se espera que haya novedades en las próximas semanas.

El álbum ya se encuentra disponible en preventa en distintos formatos físicos y digitales, lo que anticipa una fuerte demanda por parte de su público.

El anuncio llega después de un período en el que la artista se enfocó en su carrera actoral, especialmente en su participación en la adaptación cinematográfica de Wicked. Ahora, el regreso a la música se complementará con una nueva gira internacional que comenzará en junio.

Sin embargo, la propia cantante dejó abierta la posibilidad de una pausa en los escenarios. “Es como un último hurra por ahora. Los próximos 10 o 15 años se verán muy diferentes”, afirmó recientemente.