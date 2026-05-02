Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero: ¿hubo una infidelidad?

Después de 17 años en pareja, el empresario dio a conocer el final de su relación con la bailarina. En un mensaje desde sus redes sociales, dejó un detalle que no pasó desapercibido. Prestá atención.
Martín Lamela puso fin a las especulaciones y confirmó su separación de Adabel Guerrero, con quien tiene una hija. Luego de varias semanas de rumores en programas de espectáculos, el empresario eligió su cuenta de Instagram para hacer pública la ruptura, aunque un detalle de su mensaje no pasó desapercibido.
“No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó", afirmó en sus redes sociales.
En su publicación, Lamela lanzó una frase que muchos interpretaron como una insinuación de infidelidad. Además, decidió bloquear los comentarios para evitar críticas, burlas o preguntas por parte de sus seguidores.
“En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia, porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, señaló.
En el cierre de su posteo, el empresario hizo una solicitud especial para evitar más sufrimiento en este momento. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que sólo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, finalizó.
A mediados de abril, el panelista Pepe Ochoa había asegurado en LAM (América) que la bailarina habría tenido un vínculo con otra persona del country en el que viven. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con un hombre y que Martín se enteró porque sería alguien del mismo country. Él está muy triste. A partir de esto, entraron en crisis y se están separando”, relató.
Si bien la bailarina no respondió públicamente a estos dichos, sí se comunicó con Ángel de Brito, a quien le aseguró que, por el momento, no estaba separada de su esposo, con quien ya había atravesado una fuerte crisis en 2015.