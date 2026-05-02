Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero: ¿hubo una infidelidad?

En el cierre de su posteo, el empresario hizo una solicitud especial para evitar más sufrimiento en este momento. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que sólo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, finalizó.

A mediados de abril, el panelista Pepe Ochoa había asegurado en LAM (América) que la bailarina habría tenido un vínculo con otra persona del country en el que viven. “Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con un hombre y que Martín se enteró porque sería alguien del mismo country. Él está muy triste. A partir de esto, entraron en crisis y se están separando”, relató.

Si bien la bailarina no respondió públicamente a estos dichos, sí se comunicó con Ángel de Brito, a quien le aseguró que, por el momento, no estaba separada de su esposo, con quien ya había atravesado una fuerte crisis en 2015.