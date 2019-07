Araceli González contó porqué no fue a la fiesta de Pol-ka

Ara siempre se toma sus tiempos para dar su postura y cuando lo hace su resonancia mediática es muy potente: "Me invitaron, y me invitaron sola y no correspondía que vaya sola, y además creí que no era lo indicado por un montón de situaciones que sucedieron este tiempo, no voy a ir a festejar a un lugar donde de alguna manera me sentí destratada’.

La actriz quedó muy herida con su ex por el escándalo mediático cuando señaló aún estando separado de su segunda mujer, Griselda Siciliani: "Gri es familia" y a Ara la dejó colgando de un clavo en el programa de Susana Gimpenez dos años atrás. El segundo hecho fue cuando se filtraron los audios de quejas de Ara a la producción cuando era la protagonista de Los Ricos No Piden Permiso (El Trece, 2016) y juró que "no volvería a trabajar más en Pol-ka".