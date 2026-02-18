Arrestaron a Shia LaBeouf, el actor de Transformers

El medio estadounidense TMZ -sitio web y programa de televisión especializado en noticias, chismes y escándalos de celebridades-, difundió las imágenes de Shia Saide LaBeouf -el verdadero nombre del intérprete- siendo increpado y golpeado por dos personas, en la puerta de un bar, ubicado en el Barrio Francés, de esta ciudad ubicada en el sureste de los Estados Unidos.

Un testigo del conflicto relató a la prensa que el actor norteamericano, de 39 años, fue escoltado fuera del bar luego de golpear a una persona de seguridad y abandonó el lugar, pero que luego volvió para protagonizar el altercado que se puede ver en las imágenes difundidas. Minutos después, los paramédicos se acercaron al lugar a asistir al actor.

En las imágenes del sitio periodístico TMZ se ven cómo las personas intentan retener a Shia LaBeouf en el piso advirtiendole que “si vuelve a hacer eso una vez más, lo van a golpear”, mientras el actor continuaba dando golpes.

Minutos después del incidente, una ambulancia con paramédicos se acercó al lugar para atender al actor.

El informe judicial reveló que Shia LaBeouf recibió dos cargos por agresión simple, siendo liberado bajo palabra por una jueza y con una audiencia con la Justicia programada para el 19 de marzo de 2026.

El conflicto del lunes pasado se suma a la larga lista de denuncias en su largo historial de problemas con la Ley, como embriaguez pública, conducta desordenada y obstrucción.

Horas después de su liberación, Shia LaBeouf regresó a la calle Bourbon del Barrio Francés, para disfrutar de otra noche de fiesta y hasta incluso intentó fingir que no era famoso mientras la gente se le acercaba en busca de una fotografía y charlar con él. La ex estrella de Disney se mostró muy despreocupado cuando una streamer se le acerca buscando registrar el momento.

En otro videos que se difundieron, el actor norteamericano agita sus papeles de liberación mientras se divierte con la multitud. Según los documentos judiciales obtenidos por el sitio TMZ , Shia LaBeouf fue liberado bajo palabra, lo que implica que salió de la cárcel sin pagar fianza.