Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: "también me ha perdonado"

"Nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad y esto no estoy diciendo ni que tengo una pareja abierta. Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pelotudeces que es un polvo que lo puedo perdonar y por ahí otras cosas no”, dijo Yanina, invitada a Intrusos en el espectáculo, por América.

"Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años... En esto hay un poquito de hipocresía de la gente, porque a todo el mundo le pasa, todo el mundo lo ve y es fácil verlo en la persona que se hizo público o en el famoso. Me parece una gilada, la verdad”, reflexionó, en voz alta.

"Para mí un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad es otra cosa. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta vivir con él, me gusta compartir con él. Es mi compañero de vida, es mi todo. Hay un momento de la vida, y lo digo desde el proyecto. A los treinta años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. No es lo mismo que a los diecinueve. Hoy todo sería líquido”, compartió, Latorre.

A CONFESIÓN DE PARTES

"Alguna vez no me debo haber portado bien...Soy más viva que nadie. Diego no lo supo, se está enterando ahora", lanzó Yanina, al aire de programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, para sorpresa de muchos.

Yanina Latorre, nota Yanina y Diego Latorre llevan más de treinta años de casados.

“Nunca en la vida he salido con un jugador de fútbol, nunca salí con un famoso ni nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. (Fue) Random", amplió Latorre, sobre la vez que "le metió los cuernos" a su marido. ¿Devolución de gentileza?