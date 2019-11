Ahora, en diálogo con Intrusos, la actriz que había estado internada como consecuencia de una grave infección ha decidido salir al cruce y ratificar el reclamo que había hecho público en octubre. "En la separación surge la fricción que es la parte económica. A mí me hubiese encantado manejarlo bien, pero del otro lado yo confié muchísimo, nunca vi cuánto era el valor de Pol-ka, yo firmaba, confiaba y me iba. Se dividieron tres departamentos de una sociedad...el acuerdo dice que cuando él decida vender, me va a pagar”, aseguró.

Y agregó: “Yo quería terminar con esto, en estos años tuvimos muchas mediaciones pero nunca se llegó a ningún acuerdo. Un día él me dijo 'cuando un juez me diga lo que te tengo que pagar, yo lo pago y listo'. Él me pagó una parte pero todavía hay una deuda. Es una sensación muy fea cada vez que voy a una audiencia porque yo quiero terminar con esto", continuó.

Durante la charla que mantuvo con Jorge Rial y sus panelistas, González explicó que pretende conseguir a través de la Justicia: “Yo quiero terminar con esto y vivir en paz, que él continúe con lo suyo. Él es un hombre muy poderoso, yo no quiero sacarle nada. Me corresponde un 5% de la productora a un valor que no sé, porque no sé cuánto es el valor de Pol-ka ahora".

Por otra parte, se refirió a la incómoda situación en la que quedó Toto, el hijo de ambos. “Siempre intenté fortalecerlo para todo lo que iba a venir, porque no fue un divorcio fácil. A veces es doloroso decirle a un hijo la verdad, pero eso lo fortalece, él creció normal. A mi Adrián nunca me acompañó, si es un buen padre habrá que preguntárselo a él".

Sobre el final, consultada sobre cómo había interpretado la publicación de su ex esposo, la actriz expresó: "No me pareció fuerte el comunicado, es lo que escuché durante veinte años. Es más de lo mismo y no me sorprendió para nada. Lo que me sorprendería es que él tenga un acto más amoroso hacia mí. Todo esto es un tema personal de él, yo no puedo psicoanalizarlo".

