Araceli González quiere discutir la división de bienes con Adrián Suar

Una declaración que de a poco empezó a hacer ruido en el medio a partir de la nota que Ara brindó a esa revista del corazón: "He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron sobre este asunto".

Pero su paciencia se agotó: "¡Hasta aquí llegué!. Siempre he dicho que denunciar protege. Que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la pelotuda y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad. Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad y la de todos".

Por ahora el actor y empresario no salió al cruce, pero fuentes cercanas a El Chueco dicen que "la división de bienes se llevó a cabo y cuando se venda la productora Pol-Ka, que se inició gracias al capital que puso la actriz, le corresponderá a Ara el cinco por ciento".

La actriz y modelo insistió: "A veces puedo resultar dura. Pero de 'buenudos' están llenos los hospitales. Mis hijos no salen de casa sin que les recuerde: 'Defendé tu lugar con verdad y dignidad. Go!'", contó la mamá de Flor Torrente y Toto.

En la nota den cuestión, Araceli González se empoderó y alentó a las mujeres a respetar su lugar: "La lucha de las mujeres todavía continúa, y será constante. No bajemos los brazos, no confundamos sensibilidad con debilidad. Que no crean que porque una parece estar 'en otra' se resigna a la línea del machismo y el destrato".

Esta última palabra, Ara la utilizó una y mil veces en la guerra campal que se desató en el año 2017 cuando Griselda Siciliani, ex mujer de El Chueco y madre de su hija menor, Margarita, encendió la mecha de la feroz disputa cuando involucró a Fabián Mazzei en asuntos de trabajo en la productora Pol-Ka. Suar nunca se imaginó que una declaración iba a desatar semejante escándalo. Fiel a su postura de no ventilar los trapitos al sol, Suar se mantiene en férreo silencio sobre temas relacionados con la vida privada de la familia.

Lo cierto es que si bien Ara y Suar llevan una década separados, en los últimos dos años la actriz y modelo comenzó a patear el tablero, y entre sus reclamos figura que "en Pol-Ka se siente censurada". A lo que Suar le respondió en su momento que había protagonizado el culebrón Los Ricos no Piden Permiso (El Trece, 2016).