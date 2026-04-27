Esteban Andrada pidió disculpas tras haber trompeado a un jugador en España

Tras el incidente en el duelo de Segunda División entre SD Huesca y Real Zaragoza, el exarquero de Boca lamentó su accionar y se puso a disposición de las autoridades de La Liga.
Esteban Andrada rompió el silencio luego del escándalo ocurrido en el duelo entre SD Huesca y Real Zaragoza, en el que fue expulsado tras propinarle un golpe de puño al capitán rival durante el “clásico aragonés”. El arquero argentino, que actualmente juega en la Segunda División de España, expresó su arrepentimiento por lo sucedido: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, señaló.
A su vez, el ex Boca subrayó, en el video difundido por el club aragonés, que no se considera una persona conflictiva y que lo ocurrido fue un episodio aislado producto de la intensidad del partido: “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.
El guardameta mendocino también hizo extensivo un pedido de disculpas formal a Jorge Pulido y a todo el entorno del Huesca. El futbolista reconoció haber atravesado una "desconexión" momentánea y admitió que su comportamiento no estuvo a la altura de su carrera profesional. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó el arquero con pasado en la selección Argentina.
El guardameta mendocino también hizo extensivo un pedido de disculpas formal a Jorge Pulido y a todo el entorno del Huesca. El futbolista reconoció haber atravesado una "desconexión" momentánea y admitió que su comportamiento no estuvo a la altura de su carrera profesional. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó el arquero con pasado en la Selección Argentina.
Por su parte, la dirigencia del Zaragoza difundió un comunicado en el que anticipó la apertura de un proceso interno para definir posibles sanciones. En España ya circula la versión de que el arquero podría quedar apartado del plantel hasta el final de la temporada, lo que complicaría seriamente que el club ejecute la opción de compra de su pase.
Frente a este panorama, Andrada se puso a disposición de las autoridades de La Liga: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, concluyó el futbolista, cuyo futuro en el fútbol europeo quedó seriamente comprometido tras este episodio.
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