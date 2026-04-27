Esteban Andrada pidió disculpas tras haber trompeado a un jugador en España

El guardameta mendocino también hizo extensivo un pedido de disculpas formal a Jorge Pulido y a todo el entorno del Huesca. El futbolista reconoció haber atravesado una "desconexión" momentánea y admitió que su comportamiento no estuvo a la altura de su carrera profesional. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó el arquero con pasado en la Selección Argentina.

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Por su parte, la dirigencia del Zaragoza difundió un comunicado en el que anticipó la apertura de un proceso interno para definir posibles sanciones. En España ya circula la versión de que el arquero podría quedar apartado del plantel hasta el final de la temporada, lo que complicaría seriamente que el club ejecute la opción de compra de su pase.

Frente a este panorama, Andrada se puso a disposición de las autoridades de La Liga: “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, concluyó el futbolista, cuyo futuro en el fútbol europeo quedó seriamente comprometido tras este episodio.