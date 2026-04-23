Se conoció el parte médico de Lamine Yamal: ¿Llega al mundial?

Con la temporada prácticamente terminada para Yamal, su campaña marca un punto de consolidación, pese a haber estado condicionada en su inicio por una pubalgia. A nivel colectivo, el equipo no logró superar lo hecho el año anterior: quedó eliminado en semifinales de Copa y en cuartos de Champions, en ambos casos frente al Atlético de Madrid.

España debutará en el Mundial el 15 de junio, en Atlanta, frente a Cabo Verde. Luego se medirá con Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos ante Uruguay en Guadalajara. Dependiendo de su posición, el cruce en la siguiente ronda podría ser más o menos exigente, con la posibilidad de enfrentar a la vigente campeona, Argentina, si avanza como segunda.

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De cara a la lista final, De la Fuente también sigue de cerca la evolución de Nico Williams, quien arrastra molestias físicas, y de otros nombres clave del mediocampo, como Fabián Ruiz y Rodri Hernández, recientemente recuperados de sus lesiones. A ellos se suma la baja sensible de Mikel Merino, lo que complica el armado definitivo del plantel.