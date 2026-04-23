Se conoció el parte médico de Lamine Yamal: ¿Llega al mundial?

Tras su lesión en el último partido del Barcelona, Lamine Yamal se perderá lo que queda de la temporada con su club, pero estiman que llegaría para disputar el mundial con la Selección de España.
Los resultados arrojaron cosas positivas para el jugador español, luego de que saliera lesionado en su último partido con el Barcelona. El informe indica que sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pero estiman que Lamine Yamal podrá llegar al Mundial con la selección española.
Los tiempos de recuperación permiten pensar en su presencia en la convocatoria que dará Luis de la Fuente en mayo, con el objetivo puesto en la gran cita internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
El joven delantero encendió las alarmas tras ejecutar el penal que le dio el triunfo al Barça ante el Celta de Vigo, cuando se tiró al césped con molestias. Aunque salió caminando, la cercanía del final de la Liga y del inicio del Mundial generó preocupación, ya que se trata de una de las principales figuras de la selección española.
Su ausencia en el Clásico ante el Real Madrid, previsto para el 10 de mayo en el Camp Nou, ya está prácticamente confirmada, porque no llegaría con su recuperación y, aunque llegara, prefieren que alcance su óptima condición física para el Mundial. De todos modos, el encuentro tendría poco impacto en la tabla, dado que el Barcelona mantiene una ventaja considerable, e incluso consagrarse campeón antes de ese partido.
Con la temporada prácticamente terminada para Yamal, su campaña marca un punto de consolidación, pese a haber estado condicionada en su inicio por una pubalgia. A nivel colectivo, el equipo no logró superar lo hecho el año anterior: quedó eliminado en semifinales de Copa y en cuartos de Champions, en ambos casos frente al Atlético de Madrid.
España debutará en el Mundial el 15 de junio, en Atlanta, frente a Cabo Verde. Luego se medirá con Arabia Saudita y cerrará la fase de grupos ante Uruguay en Guadalajara. Dependiendo de su posición, el cruce en la siguiente ronda podría ser más o menos exigente, con la posibilidad de enfrentar a la vigente campeona, Argentina, si avanza como segunda.
De cara a la lista final, De la Fuente también sigue de cerca la evolución de Nico Williams, quien arrastra molestias físicas, y de otros nombres clave del mediocampo, como Fabián Ruiz y Rodri Hernández, recientemente recuperados de sus lesiones. A ellos se suma la baja sensible de Mikel Merino, lo que complica el armado definitivo del plantel.
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