Arjona, Divididos,y Ulises Bueno, confirmaron sus presentaciones en julio

El estadio de Villa Crespo también recibirá un homenaje a Serú Girán, Pampin y Disney On Ice forman parte de la programación prevista para el próximo mes.
Propuestas para distintos públicos y espectáculos que combinan música nacional, artistas internacionales y entretenimiento familiar son algunos de los géneros que tendrán lugar en el Movistar Arena tendrá una agenda diversa durante julio, entre ellos figuran los shows de Ricardo Arjona, Divididos, Ulises Bueno y el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar.
La programación comenzará con tres presentaciones de Ricardo Arjona, previstas para el 1, 2 y 5 de julio. Luego será el turno de Divididos, que se presentará el 4 de julio.
La agenda continuará el 8 de julio con Ulises Bueno y seguirá el 10 con un espectáculo dedicado a la obra de Serú Girán, interpretado por David Lebón y Pedro Aznar, dos de los integrantes históricos de la banda.
Para el público infantil y familiar, Luli Pampin ofrecerá funciones el 11 y 12 de julio. Más adelante, entre el 17 y el 26 de julio, llegará Disney On Ice con una serie de presentaciones programadas para las vacaciones de invierno.
El Movistar Arena está ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, junto al estadio de Atlanta. También cuenta con acceso por Avenida Corrientes 6094.
Entre las opciones de transporte público se encuentran numerosas líneas de colectivo, la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín, la estación Federico Lacroze del tren Urquiza y la estación Dorrego de la línea B de subte.
Quienes opten por asistir en automóvil pueden acceder principalmente por Avenida Corrientes y Humboldt. El predio dispone además de estacionamiento para asistentes, con reserva previa.
comentar