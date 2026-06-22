Arjona, Divididos,y Ulises Bueno, confirmaron sus presentaciones en julio

El Movistar Arena está ubicado en Humboldt 450, en el barrio porteño de Villa Crespo, junto al estadio de Atlanta. También cuenta con acceso por Avenida Corrientes 6094.

Entre las opciones de transporte público se encuentran numerosas líneas de colectivo, la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín, la estación Federico Lacroze del tren Urquiza y la estación Dorrego de la línea B de subte.

Quienes opten por asistir en automóvil pueden acceder principalmente por Avenida Corrientes y Humboldt. El predio dispone además de estacionamiento para asistentes, con reserva previa.