HBO Max incorpora inteligencia artificial para su publicidad

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La solución ofrece segmentación a nivel de episodio, lo que representa un avance respecto a la clasificación tradicional por géneros o títulos. Además, puede escalarse a todo el catálogo de HBO Max, incluyendo producciones originales locales, series globales y franquicias.

Uno de los aspectos más destacados es su diseño centrado en la privacidad. A diferencia de modelos basados en datos personales, “Moments” opera exclusivamente con señales contextuales generadas dentro del contenido, sin recurrir a información individual de los usuarios. La plataforma también incorpora mecanismos de adecuación de marca que evitan asociaciones con contenidos incompatibles.

“Esta nueva solución permitirá desarrollar estrategias publicitarias más inteligentes y eficientes, creando conexiones más profundas con los espectadores al vincular los mensajes comerciales con aquello que están viendo en tiempo real” señaló Miguel Cárdenas, SVP de Ad Sales de Warner Bros. Discovery para América Latina.

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Este anuncio se produce en un momento en que las plataformas de streaming buscan alternativas ante las mayores restricciones en el uso de datos personales. Según fuentes de la industria, más de 25.000 momentos ya han sido identificados en el catálogo internacional de la plataforma, lo que abre nuevas oportunidades para anunciantes que buscan entornos relevantes y de alto valor.

La implementación en LatAm refuerza la estrategia de HBO Max en una región clave para el crecimiento de sus ingresos publicitarios, donde el servicio compite fuertemente con otros streamers y plataformas locales.