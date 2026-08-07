L-Gante canceló un show en Israel y explicó los motivos

El cantante aseguró que no aprobó la contratación para presentarse en Tel Aviv y afirmó que rechaza "lo que han ocasionado" contra el pueblo palestino. También habló de una "jugada mafiosa".
El cantante argentino L-Gante anunció que canceló el recital que tenía previsto realizar en Tel Aviv, Israel, y explicó que la decisión responde a su postura frente al conflicto en Gaza. Según sostuvo, la contratación se realizó sin su aprobación y consideró que se trató de una situación con intenciones de perjudicar su imagen pública.
El anuncio fue realizado mediante un video difundido en sus redes sociales, donde calificó el tema como "bastante serio y sensible". Allí afirmó que la contratación "me la encajaron en Israel, en Tel Aviv, de la cual yo estoy bastante en contra de todo eso, lo que han ocasionado" con el pueblo palestino.
El artista también recordó que recientemente participó de una manifestación en Madrid en apoyo al pueblo palestino y sostuvo que esa posición ya era pública antes de conocerse el recital.
Durante el mensaje, L-Gante dejó en claro que no viajará para realizar el espectáculo y explicó que el acuerdo fue cancelado.
"No me voy a presentar en Tel Aviv, quiero que quede claro. No estuvo bajo mi revisión tal acuerdo que se ha hecho y se dio por cancelado", expresó.
El músico sostuvo además que la situación le generó preocupación porque entiende que podría tratarse de una maniobra destinada a vincularlo con posiciones políticas que no representa.
En ese contexto, recordó un episodio ocurrido años atrás, cuando circularon versiones falsas sobre una supuesta promesa de abandonar Argentina si Javier Milei ganaba las elecciones presidenciales.
Según explicó, aquella información nunca fue cierta y la mencionó como ejemplo de situaciones que, a su entender, buscan instalar determinadas posiciones sobre su figura pública.
"Mi pensamiento es claro y firme. Tengo una edad y una forma de expresarme que me puedo plantar donde sea y frente a quien sea, y siempre voy a expresarme de una manera honesta", afirmó.
La cancelación del recital se conoció a través del propio artista y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la organización del evento ni sobre posibles reprogramaciones.
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