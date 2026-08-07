L-Gante canceló un show en Israel y explicó los motivos

"No me voy a presentar en Tel Aviv, quiero que quede claro. No estuvo bajo mi revisión tal acuerdo que se ha hecho y se dio por cancelado", expresó.

El músico sostuvo además que la situación le generó preocupación porque entiende que podría tratarse de una maniobra destinada a vincularlo con posiciones políticas que no representa.

En ese contexto, recordó un episodio ocurrido años atrás, cuando circularon versiones falsas sobre una supuesta promesa de abandonar Argentina si Javier Milei ganaba las elecciones presidenciales.

Según explicó, aquella información nunca fue cierta y la mencionó como ejemplo de situaciones que, a su entender, buscan instalar determinadas posiciones sobre su figura pública.

"Mi pensamiento es claro y firme. Tengo una edad y una forma de expresarme que me puedo plantar donde sea y frente a quien sea, y siempre voy a expresarme de una manera honesta", afirmó.

La cancelación del recital se conoció a través del propio artista y, hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la organización del evento ni sobre posibles reprogramaciones.