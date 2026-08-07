Gran Hermano Generación Dorada: Juanicar abandonó la casa

Roxana -la mamá de Juanicar- abía ingresado a la casa en un “Congelados” en el que emocionó a su hijo y mostró el histrionismo que claramente Juanicar heredó. Con su salida se producen dos particularidades: Matías Hanssen queda como el único hombre en competencia y solo Luana Fernández, Jennifer “Pincoya” Torres y Yanina Zilli permanecen en la casa desde el inicio del reality, en febrero de 2026.

Entre lágrimas y una despedida cariñosa, Juanicar salió por la puerta grande. El Big y Pincoya le pidieron que estuviera tranquilo mientras el resto de sus compañeros le cantaba “No me importa”, de Lali Espósito. Antes de irse, gritó “¡Yipio a la final!”. Cuando se cerró la puerta, la uruguaya se quebró desesperadamente al sufrir una nueva pérdida dentro de la casa más famosa.

Hasta el momento de su abandono, Juanicar se encontraba en placa con el 52,6 % de los votos y picaba en punta para ser eliminado, aunque habían transcurrido menos de 24 horas de votación.

Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada