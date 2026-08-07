Gran Hermano Generación Dorada: Juanicar abandonó la casa

El actor fue informado por Gran Hermano sobre la internación de mamá y decidió abandonar la competencia para estar cerca de ella.
Roxana, madre del actor Juan “Juanicar” Caruso, fue internada tras sufrir un episodio cardíaco. La noticia llegó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada durante la noche del 6 de agosto de 2026 y provocó la salida inmediata del participante.
La familia del actor se comunicó con la producción del reality de Telefe para informar sobre el estado de la situación y por esa razón, El Big llamó a Juanicar al confesionario y le transmitió el pedido familiar “Juan, tengo que comunicarte algo que no es para alarmarse, tranquilo, confiá en mí, pero sucede lo siguiente: tu mami está atravesando un pequeño problema de salud y tu familia nos pidió que te avisáramos para que abandones el juego. Está todo bien y es tu decisión porque ellos quieren que vos estés atento a estos requerimientos familiares” le dijo el dueño de casa.
La respuesta dd Juanicar fue inmediata y con la voz quebrada dijo “Sí, obvio. Voy con mi mamá”. Al salir del confesionario, Luana Fernández fue la primera en enterarse. y Junto a Emma Vich, Alejandra Majluf, Selva Pérez y Yisela “Yipio” Pintos, entre otros, lo abrazaron.
Yipio -quien en su momento también abandonó la competencia por la salud de su propia madre- intentó tranquilizarlo: le aseguró que si le avisaban era porque el estado de Roxana no revestía gravedad. Aun así, Juanicar se quebró en llanto en sus brazos.
Roxana -la mamá de Juanicar- abía ingresado a la casa en un “Congelados” en el que emocionó a su hijo y mostró el histrionismo que claramente Juanicar heredó. Con su salida se producen dos particularidades: Matías Hanssen queda como el único hombre en competencia y solo Luana Fernández, Jennifer “Pincoya” Torres y Yanina Zilli permanecen en la casa desde el inicio del reality, en febrero de 2026.
Entre lágrimas y una despedida cariñosa, Juanicar salió por la puerta grande. El Big y Pincoya le pidieron que estuviera tranquilo mientras el resto de sus compañeros le cantaba “No me importa”, de Lali Espósito. Antes de irse, gritó “¡Yipio a la final!”. Cuando se cerró la puerta, la uruguaya se quebró desesperadamente al sufrir una nueva pérdida dentro de la casa más famosa.
Hasta el momento de su abandono, Juanicar se encontraba en placa con el 52,6 % de los votos y picaba en punta para ser eliminado, aunque habían transcurrido menos de 24 horas de votación.
comentar