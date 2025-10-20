Edith Hermida aseguró que hay un hombre que la acosa hace 1 año: "Viene a mi casa"

"La fuimos a ver a un show, cuando salimos del lugar, me abraza y nos pide, por favor, que nos quedemos con ella porque había una persona que la sigue cada vez que sale de una presentación", contó Gonzalo Sorbo, introduciendo el tema para la audiencia. "No hizo la denuncia porque tiene entre vergüenza y miedo...", expresó el periodista.

Y, por su parte, Marcela Tauro, conductora Infama, programa de espectáculos de América donde se contó la noticia, agregó que hace tiempo que a Edith la "ve apagada", considerando que ellas trabajan juntas en radio todos los días. "En su perfil de Instagram, en las fotos que publica hace una división entre la cara de él y de Edith, como diciendo que son pareja, como que están juntos", explicó Sorbo. Para, luego, darle paso a la palabra de Hermida quien definió, en primera persona, el calvario que viene viviendo hace meses...

"Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca. Al principio me asustó, pero después m acostumbré, ya todos mis vecinos saben", contó la panelista de Bendita Tevé, sobre lo que vive a diario. "Una vez me quiso como dar un beso, pero me fui rápido.... Creo que no le estoy dando la importancia que tiene porque como que me acostumbré a que esté deambulando por acá", relató Edith, sobre un hecho puntual que le tocó vivir con su acosador.

EDITH PERSEGUIDA POR UN ACOSADOR

" A veces lo veo, a veces lo ve el portero, cerca de mi hay negocios donde ya lo conocen...", aseguró Edith, durante su testimonio televisivo. Acto seguido, la comunicadora, contó cómo es el contacto con el hombre que no deja de perseguirla.

"Se queda en la esquina de mi casa o en un banco enfrente y me escribe mensajes.... En un momento, pensé en bloquearlo", compartió Hermida, en voz alta. ¿Hará la denuncia en la comisaría en las próximas horas?