Arturo Puig habló sobre su distanciamiento de Susana Giménez

El popular actor recordó a su mujer, Selva Alemán, con quien estuvo caso por 50 años, y falleció en el 2024
Arturo Puig se sinceró sobre su vínculo con su amiga Susana Giménez y la causa que motivó su distanciamiento de la diva.En una entrevista que brindó al programa "Puro Show" de El Trece,
El actor confesó que esperaba más apoyo de parte de la conductora frente al fallecimiento de su esposa, pero no obtuvo nada de eso “Cuando partió Selva, no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?” y agregó el sinsabor que le dejó ese momento “Me sentí un poco... a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”.
El silencio de Susana Giménez fue algo que Arturo Puig no pudo entender y, si bien aclaro que no hubo en una pelea, sí marcó un antes y un después en su relación: “No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”.
Finalmente, los dos protagonistas de esta historia pudieron dejar cualquier problema en el pasado y luego de encontrarse personalmente resolvieron sus diferencias “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”.
Puig aclaró que actualmente no existe un conflicto con Giménez “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.
Arturo Puig y Selva Alemán tuvieron un matrimonio de 50 años, logrando ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.
Respecto a cómo vive con el duelo por la perdida se su compañera, el actor se sinceró “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”.
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