Arturo Puig habló sobre su distanciamiento de Susana Giménez

Finalmente, los dos protagonistas de esta historia pudieron dejar cualquier problema en el pasado y luego de encontrarse personalmente resolvieron sus diferencias “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”.

Puig aclaró que actualmente no existe un conflicto con Giménez “La verdad que en este momento no, no estoy peleado ni mucho menos”.

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Arturo Puig y Selva Alemán tuvieron un matrimonio de 50 años, logrando ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo.

Respecto a cómo vive con el duelo por la perdida se su compañera, el actor se sinceró “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”.