Quién es la actriz italiana que fue vista a los besos con Mel Gibson en Roma

Mel Gibson acaba de finalizar el rodaje de la secuela de La Pasión de Cristo, uno de los proyectos más esperados de su carrera.
Tras terminar el rodaje de la secuela de La Pasión de Cristo, Mel Gibson fue fotografiado junto a la actriz y modelo italiana durante una salida nocturna en la capital italiana.
El actor Mel Gibson volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de ser fotografiado junto a la actriz italiana Antonella Salvucci durante una salida nocturna en Roma, que los muestran entre abrazos y besos, lo que alimentó las versiones sobre una posible nueva relación sentimental.
La aparición ocurre pocos meses después de que se conociera la separación de Gibson y la guionista Rosalind Ross, con quien mantuvo una relación durante nueve años y tuvo a su hijo menor, Lars. Desde entonces, el actor había mantenido un perfil bajo respecto de su vida privada.
Según trascendió, Gibson y Salvucci compartieron una cena en un restaurante especializado en pescados y mariscos y luego recorrieron distintos puntos emblemáticos de la capital italiana. Entre los lugares donde fueron vistos figuran el mirador del Zodiaco y la Fontana dell'Acqua Paola, donde los fotógrafos captaron un beso entre ambos.
Las imágenes rápidamente circularon por medios internacionales y redes sociales, generando especulaciones sobre el vínculo entre el actor y la modelo italiana.
Sin embargo, allegados a Gibson intentaron bajar el tono de las versiones. Fuentes cercanas aseguraron al sitio TMZ que el actor “sigue soltero” y que el encuentro habría sido simplemente “una despedida entre buenos amigos” antes de regresar a Estados Unidos.
Salvucci, de 44 años, desarrolla su carrera en Italia como actriz, modelo y presentadora. En los últimos años amplió su presencia internacional gracias a participaciones en festivales de cine y eventos vinculados al mundo audiovisual.
En redes sociales reúne más de 100 mil seguidores y suele compartir imágenes de producciones de moda, viajes y trabajos relacionados con el cine y la televisión. Recientemente fue reconocida en los Niche Awards Italy 2026 por su trayectoria internacional.
Mientras tanto, las fotos junto a Gibson reavivaron el interés sobre la vida sentimental del actor, que es padre de nueve hijos y mantiene desde hace décadas una fuerte exposición mediática.
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