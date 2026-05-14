Quién es la actriz italiana que fue vista a los besos con Mel Gibson en Roma

Las imágenes rápidamente circularon por medios internacionales y redes sociales, generando especulaciones sobre el vínculo entre el actor y la modelo italiana.

246007e2-8393-4869-abdf-9c436dec4a1e Captura de redes sociales.

Sin embargo, allegados a Gibson intentaron bajar el tono de las versiones. Fuentes cercanas aseguraron al sitio TMZ que el actor “sigue soltero” y que el encuentro habría sido simplemente “una despedida entre buenos amigos” antes de regresar a Estados Unidos.

Quién es Antonella Salvucci

GettyImages-2274843334 La actriz italiana ganó notoriedad internacional en los últimos años.

Salvucci, de 44 años, desarrolla su carrera en Italia como actriz, modelo y presentadora. En los últimos años amplió su presencia internacional gracias a participaciones en festivales de cine y eventos vinculados al mundo audiovisual.

En redes sociales reúne más de 100 mil seguidores y suele compartir imágenes de producciones de moda, viajes y trabajos relacionados con el cine y la televisión. Recientemente fue reconocida en los Niche Awards Italy 2026 por su trayectoria internacional.

GettyImages-1090420984 El actor atraviesa una nueva etapa personal tras su separación de Rosalind Ross.

Mientras tanto, las fotos junto a Gibson reavivaron el interés sobre la vida sentimental del actor, que es padre de nueve hijos y mantiene desde hace décadas una fuerte exposición mediática.