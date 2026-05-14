José María Muscari reveló su postura sobre el personal doméstico: "El maltrato está naturalizado"

El artista decidió hacer un video en donde comparte su postura ante las diferencias en el trato que reciben el personal que trabaja en casas particulares.
José María Muscari expuso su firma postura sobre el trabajo doméstico. Después de recibir cientos de mensajes por como trata a sus empleados domésticos, el director artístico decidió hacer un contundente descargo. "Evidentemente, el maltrato laboral está muy naturalizado y es algo que me apena, me angustia y me da bronca".
"¿Tratar bien a la gente que trabaja en tu casa desde cuando es un mérito? Me llama muchísimo la atención la cantidad de mensajes de ´agradecimiento´ que recibo porque en mis historias aparecen YANI (mi mágica ama de llaves dueña de mi orden y paz ) y ANA (mi cocinera creativa que soporta mis miles de mañas alimentarias) y mostramos nuestro vínculo de relax y humor", comenzó José María, en su descargo en redes sociales.
"Es impactante la cantidad de gente que me 'agradece' por ver eso y lo añoran. Y me comparte que en sus trabajos reciben maltratos, destratos, malos pagos, injusticias y falta de empatía", compartió, Muscari, en un video "casero" que hizo y que compartió en su cuenta de Instagram. "Evidentemente, el maltrato laboral está muy naturalizado y es algo que me apena, me angustia y me da bronca".
"Mi mamá Cuky cuando yo era chico fue empleada doméstica mucho tiempo, cuidó chicos y fue empleada en fábricas, y recuerdo con angustia escucharla llorar al volver de trabajar y contarle a mi papá cómo la trataban. Algo de eso pregnó en mí y, evidentemente, lo que me es natural es lo opuesto, por eso me llama tanto la atención leer que sigue tan instalado el desamor en los trabajos", compartió, Muscari.
"La necesidad laboral es implacable para todos, pero apenas puedan váyanse de todo trabajo, sea cual sea, si no se sienten bien, si no los valoran o si los ningunean o maltratan. Hay que buscar la felicidad siempre que se pueda", propuso José María, en voz alta, a sus miles de seguidores y a quien claro, también, quiera escucharlo.
"Las dos ingresan a mi casa, están con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien?", planteó, sobre el final de sus palabras, Muscari. Clarito como el agua...
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