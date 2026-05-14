José María Muscari reveló su postura sobre el personal doméstico: "El maltrato está naturalizado"

EL CONSEJO DE MUSCARI

"La necesidad laboral es implacable para todos, pero apenas puedan váyanse de todo trabajo, sea cual sea, si no se sienten bien, si no los valoran o si los ningunean o maltratan. Hay que buscar la felicidad siempre que se pueda", propuso José María, en voz alta, a sus miles de seguidores y a quien claro, también, quiera escucharlo.

José María Muscari, nota

"Las dos ingresan a mi casa, están con mi familia, comparten mi cotidiano. ¿Qué opción habría de no tratarlas bien?", planteó, sobre el final de sus palabras, Muscari. Clarito como el agua...