¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo de la final del mundial 2026?

Al estilo del fútbol americano, se realizará un mega show durante el entretiempo de la final del torneo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La FIFA confirmó una noticia de gran impacto de cara al Mundial 2026. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, se realizará un mega show durante el entretiempo de la final del torneo, que tendrá lugar el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Los artistas seleccionados para liderar el espectáculo de medio tiempo son la barranquillera Shakira, la reina del pop Madonna y la reconocida banda surcoreana de K-pop BTS. La producción estará a cargo del líder de Coldplay, Chris Martin, junto a Global Citizen.
Esta innovadora propuesta musical tiene como objetivo reunir fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, una iniciativa destinada a ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de diferentes partes del mundo.
Chris Martin, impulsor del proyecto, fue quien dio a conocer los nombres de los artistas que participarán del show de la final del Mundial mediante un video protagonizado junto a los Muppets. En el clip, el cantante y Elmo mencionaron a los artistas que mejor simbolizan la "unidad". "El escenario más grande del mundo. Un propósito aún más grande. El 19 de julio, el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM llega al Estadio de Nueva York de Nueva Jersey, con las superestrellas @madonna, @shakira y @bts.bighitofficial comisariado por @coldplay Chris Martin!", escribieron desde la cuenta oficial de FIFA.
"Una primera Copa Mundial de la FIFA, el Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 $ millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM será donado al Fondo", explicaron sobre la finalidad de esta propuesta.
"Mucha suerte a todos, incluyendo a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes se presentarán en el Estadio Ciudad de México y nos regalarán momentos inolvidables", señaló la FIFA en un comunicado oficial tras anunciar al elenco que se presentará en territorio mexicano.
Por su parte, en Canadá participarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros. En tanto, en los Estados Unidos, la ceremonia de apertura en Los Ángeles contará con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.
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