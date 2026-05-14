¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo de la final del mundial 2026?

shakira madonna y BTS

"Una primera Copa Mundial de la FIFA, el Halftime Show apoya al FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa histórica que trabaja para recaudar 100 $ millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para los niños de todo el mundo. A lo largo del torneo, 1 USD de cada boleto vendido a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM será donado al Fondo", explicaron sobre la finalidad de esta propuesta.

"Mucha suerte a todos, incluyendo a Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes se presentarán en el Estadio Ciudad de México y nos regalarán momentos inolvidables", señaló la FIFA en un comunicado oficial tras anunciar al elenco que se presentará en territorio mexicano.

Por su parte, en Canadá participarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros. En tanto, en los Estados Unidos, la ceremonia de apertura en Los Ángeles contará con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.