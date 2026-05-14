Lali en River: cómo se prepara la artista para los shows más grandes de su carrera

La artista se presentará el 6 y 7 de junio en el Monumental. Vestuario inédito, producción ampliada y un documental que muestra la intimidad del desafío.
El 6 y 7 de junio, Lali dará el paso más grande de su carrera como solista con dos shows en el Estadio Más Monumental, y a pocas semanas de las presentaciones, la cantante estrenó en YouTube el documental Camino a River, donde muestra cómo se prepara junto a su equipo para enfrentar un desafío que duplica en escala todo lo realizado hasta ahora.
Después de cinco fechas en Vélez para presentar su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama, la artista decidió llevar el espectáculo a River. En uno de los episodios del documental, reconoce el impacto que le genera el momento: “Estoy en shock. Entienden que en 30 días esto va a estar lleno, ¿no?”.
La producción del recital implica cambios técnicos y logísticos de gran magnitud. Lautaro Espósito, primo de la cantante y director artístico del show, explicó que el traslado de Vélez a River obliga a rediseñar todo el esquema visual y sonoro.
“Lo primero que me dijeron es que la cantidad de parlantes entre Vélez y River es exactamente el doble”, contó. La distancia con el público y la capacidad del estadio demandan una puesta más grande y detallada.
La estilista Maru Venancio adelantó que el vestuario será completamente nuevo y que el trabajo se realiza en conjunto con bailarines, pantallas y diseño lumínico para mantener una estética integrada durante todo el concierto.
Uno de los aspectos más destacados del documental es la participación de María José “Majo” Riera, madre de Lali y productora general de los shows. Allí cuenta que el armado del presupuesto fue uno de los puntos más complejos de la organización, aunque evitó revelar cifras.
“River me hace mucha ilusión. Creo que para un artista en la Argentina es lo máximo”, señaló.
Riera también habló sobre el desafío de separar el vínculo familiar del profesional: “Recién en el último tiempo pude distinguir el rol de productora del de madre”.
En el documental, Lali admite que uno de sus mayores temores es no poder disfrutar plenamente del recital por estar pendiente de cada detalle técnico. “No me perdonaría perderme esa sensación mágica que pasa en los conciertos”, confesó.
Aunque todavía no se confirmó el setlist, canciones como “Fanático” y “No me importa” ya aparecen entre las más esperadas por sus seguidores. La mayor parte de las entradas ya fue vendida y aún quedan algunas localidades disponibles a través de AllAccess.
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