Avatar: Fuego y ceniza de James Cameron arrasa en taquilla pero nadie la salva en las reseñas

En Estados Unidos, "Fuego y Ceniza" recaudó 88 millones de dólares durante su primer fin de semana, mientras que en el mercado internacional sumó 257 millones, elevando su total global a 345 millones. Aunque estos números la colocan entre los estrenos más taquilleros del año, todavía queda por debajo de los 134 millones que logró "El Camino del Agua" en su debut estadounidense. Comparando las tres películas, se observa que esta tercera entrega consiguió el mejor debut global, gracias al fuerte impulso internacional.

avatar La primera película de la saga sigue siendo la más taquillera de la historia, mientras que la segunda entrega superó a "Titanic" y ocupa ahora el tercer puesto.

James Cameron y su saga récord

Aunque el éxito comercial está prácticamente asegurado y no necesita superar los 2.000 millones de dólares para considerarse rentable, la película debe demostrar en taquilla que la saga sigue manteniendo el interés del público, considerando su presupuesto de 400 millones de dólares y los ambiciosos planes de James Cameron para la franquicia. El propio director ha señalado que estaría dispuesto a cerrar esta etapa si percibe que ya no cuenta con el respaldo de los espectadores.

Por eso, las próximas semanas serán decisivas para "Fuego y Ceniza". La permanencia en taquilla marcará si logra seguir los pasos de sus predecesoras: la primera entrega de 2009 y "El Camino del Agua" en 2022 ocuparon el primer puesto durante siete semanas, aumentando gradualmente su recaudación. Hoy, "Avatar" sigue siendo la película más taquillera de la historia con 2.920 millones de dólares a nivel mundial, mientras que "El Camino del Agua" ocupa el tercer lugar con 2.300 millones.

James Cameron ha asegurado que siempre pensó la saga como una tetralogía, por lo que necesita que la película confirme en taquilla que la saga mantiene buena aceptación, pese a la baja en críticas. El desempeño de "Fuego y Ceniza" en las próximas semanas definirá si la saga sigue dominando la taquilla mundial y le permitirá a Cameron cerrar la historia de Pandora en lo más alto.