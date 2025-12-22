Duki anuncio su retiro de los escenarios

Tras diez años de carrera musical ininterrumpida, el popular músico de rap y el trap argentino anunció su retiro momentáneo de los escenarios.
Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki, referente del rap y el trap argentino, sorprendió a sus seguidores al anunciar en su cuenta personal de Instagram, que se tomará un descanso de la música por tiempo indefinido, luego de 10 años de carrera ininterrumpida en la industria musical.
Duki inició su carrera musical haciendo freestyle en la competencia “El quinto escalón” -icónica competencia de freestyle rap creada en 2012, y que se desarrollaba en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires- para luego dar el gran salto a la música grabada en el 2017, con éxitos mundiales como “She don't give a FO” y “Hello Cotto”.
La decisión de tomarse “un descanso” fue anunciada por Duki o "el Duko" a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fans por haberlo acompañado durante toda su carrera, ayudándolo a convertirse como uno de los artistas argentinos más conocidos a nivel mundial.
"Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes. Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo" comenzó el posteo el artista.
El texto acompañaba a un video que resume sus últimos años arriba del escenario, y le dedicó unas sentidas palabras para su público "Ojalá terminen su año en familia con sus seres queridos, y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año dificil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo".
Finalmente, para terminar, el cantante y compositor comunicó la decisión a sus seguidores, pero dejando la puerta abierta a un próximo regreso “Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”
