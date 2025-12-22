Duki anuncio su retiro de los escenarios

Duki

Duki inició su carrera musical haciendo freestyle en la competencia “El quinto escalón” -icónica competencia de freestyle rap creada en 2012, y que se desarrollaba en el Parque Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires- para luego dar el gran salto a la música grabada en el 2017, con éxitos mundiales como “She don't give a FO” y “Hello Cotto”.

La decisión de tomarse “un descanso” fue anunciada por Duki o "el Duko" a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus fans por haberlo acompañado durante toda su carrera, ayudándolo a convertirse como uno de los artistas argentinos más conocidos a nivel mundial.

"Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes. Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo" comenzó el posteo el artista.

Captura de pantalla 2025-12-22 a las 11.04.44a.m.

El texto acompañaba a un video que resume sus últimos años arriba del escenario, y le dedicó unas sentidas palabras para su público "Ojalá terminen su año en familia con sus seres queridos, y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año dificil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo".

Finalmente, para terminar, el cantante y compositor comunicó la decisión a sus seguidores, pero dejando la puerta abierta a un próximo regreso “Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”