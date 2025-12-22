MasterChef Celebrity: Maxi López recordó los pedidos de Navidad de Wanda Nara

Wanda Nara fue a conversar con los protagonistas del acuerdo y aseguró que ella había ayudado a que se concrete “Yo colaboré porque lo asusté, hablé de secretos”, pero Maxi comentó entre risas “¿Tiene secretos? No tengo memoria” y el Turco se sumó con un “No hay nada que ocultar”.

Después de conversar con Claudio Husaín, Wanda Nara volvió a hablar con Maxi López y le preguntó qué le va a regalar a los hijos que tuvieron juntos para esta Navidad, y su expareja le confesó que tiene que armar las cartitas con ellos y recordó las que hacía Wanda para que le regale él, que eran muy largas “Eran imposibles, no resistía bolsillo” expresó entre risas.

“¿Daniela qué pide?” le preguntó Wanda Nara a Maxi López que terminó contando “Una cosa me pidió, le gustaría hacer parto natural y yo estoy todo cagado… es una decisión que tomamos entre los dos, tiene las dos opciones. Después seguramente se va a caer algún regalito”.

Ni lerda ni perezosa, la conductora de "MasterChef Celebrity" le preguntó si regalaba diamantes, él la miró fijo y contestó “He regalado”. y ella aclaró que se refería a este año y recibió como respuesta “¿Vos querés un diamante? Ahí vamos a tener que pedirle a Migueles”, pero ella dijo que quería que él se lo regale. “Después de no se cuántas administraciones sigue reclamando… No, ya está, ahí se terminó” le dijo Maxi ante las cámaras algo indignado.