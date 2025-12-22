Tini Stoessel pasó por el quirófano

La cantante se sometió a una intervención quirúrgica programada y estuvo acompañada, en todo momento, por el futbolista Rodrigo De Paul.
El domingo 21 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, la cantante Tini Stoessel ingresó a una clínica privada de la calle Zabala en la zona de Belgrano, para someterse a una intervención quirúrgica secundaria programada.
Después de participar el sábado como invitada en uno de los últimos shows de Miranda! -el grupo de Ale Sergi y Juliana Gattas- en el Estadio Ferro Carril Oeste, la intérprete se realizó un cambio de prótesis mamarias, en el mismo establecimiento donde se realizó su primera cirugía de mamoplastía de aumento, a principios del 2025.
La información la dio a conocer el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X (ex Twitter) “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado. La operación se llevo a cabo cerca de las 10 AM de este domingo en la clínica Zabala, llegó acompañada de Rodrigo de Paul, luego de haber cantado anoche con Miranda. El ingreso y la hospitalización fueron bajo un máximo protocolo de seguridad pero me llegó toda la infomación de primera fuentes. De nada ”.
Por lo pronto, se desconoce si el cambio de prótesis mamarias fue por alguna disconformidad con el resultado final o si se trató de un problema físico atribuido al tamaño de las mismas.
La operación de Tini Stoessel se realizó después de varios meses de mucha actividad para la cantante, ya que durante en octubre y noviembre la cantante presentó su festival Futttura, y acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows, manteniendo una agenda muy activa en la escena musical argentina.
El próximo recital de la cantante argentina está previsto para febrero en Chile, mientras tanto, sigue de cerca la construcción de la casa -que tendrá alrededor de 800 metros cuadrados distribuidos en tres niveles-, que habría comprado con Rodrigo De Paul en un barrio privado de San Isidro.
