Arturo Puig y una confesión sobre la muerte de Selva Alemán: "Hubo un error..."

"Ella era estricta de una manera casi tremenda. Lo de Selva fue inesperado, de un momento al otro", comenzó Arturo, en una charla mano a mano con Karen González, para el programa radial Sola en los bares. "Yo creo que hubo un error del primer médico que vino", sorprendió el actor y director teatral.

"Ella estaba con un dolor de estómago... suponíamos que era algo que le cayó mal. Vino un médico extranjero, la revisó, hizo un chequeo de presión y dijo que no había ningún problema", recordó el emblemático protagonista de la ficción televisiva Grande Pa. "Después los médicos me contaron que el infarto en las mujeres se provoca como un dolor de estómago; en los hombres generalmente es el brazo".

"Al rato me dice 'ay, me duele cada vez más'. Llamé a la ambulancia, vino y ahí el tipo me dijo: 'Es un infarto'. Si yo sabía esto del primer médico, la llevaba volando al ICBA, que es el centro cardiológico y vivíamos a dos cuadras", reflexionó Puig, en voz alta. "La partida de Selva para mí fue una explosión en la cara desde todo punto de vista. Todavía no puedo creer no verla más, me cuesta mucho".

CAMBIO DE VIDA

"Siempre piso que Selva va a estar en casa cuando vuelvo de sacar a pasear al perro. Me di cuenta de que era un nene mimado con ella porque ahora tengo que hacer un montón de cosas que antes no hacía. Ella era el centro de la familia", se sinceró, Arturo, en primera persona, durante la entrevista.

Arturo Puig, nota Arturo y Selva Alemán tuvieron una historia de amor durante 5 décadas.

En febrero de 2026, Puig regresará a las tablas, a la emblemática Calle Corrientes con "Palabras vivas". Se trata de un unipersonal en el Teatro San Martín, dirigido por Rita Terranova. Sobre este nuevo desafío, concluyó: "La ausencia de Selva es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otra caés... pero el trabajo me va a venir bien. Es lo que quería hacer".