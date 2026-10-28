Durante las paradas, la voz en off de José María narrará sus experiencias personales en relación a los distintos lugares. Todo esto estará acompañado de una ambientación sonora envolvente que permitirá a les asistentes abstraerse en tiempo y espacio para ingresar en una nueva dimensión de contacto con la realidad. La historia está basada en hechos reales y será narrada por su propio protagonista, terminando de cobrar sentido en el devenir de ese tránsito grupal.

El recorrido tiene una duración de aproximadamente 110 minutos y una extensión cercana a los 2 kilómetros. Se realiza caminando y en subte, en grupo, con un total de hasta 27 participantes por cada salida. El proyecto se encuadra dentro del formato de intervención site-specific, y propone una forma distinta de acercar al público a la identidad y al patrimonio cultural de un sitio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, propone una aproximación a la historia del colectivo de la diversidad y disidencia sexuales en la Argentina, a través de la historia personal de un referente de la conquista de derechos, como lo es José María Di Bello.

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