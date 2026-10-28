Un viaje inmersivo al universo de la diversidad y disidencia sexual en la Ciudad de Buenos Aires durante las décadas del 80 y 90.
Un recorrido a pie por la Avenida Santa Fe que cuenta, mediante una narración en off transmitida por auriculares, la historia de vida de José María Di Bello, un referente por el reconocimiento de derechos que se crió y creció en esa zona, transitando sus descubrimientos identitarios y sexuales y sus primeros amoríos.
Su voz y una ambientación sonora inmersiva, nos guiarán a través de estas calles y su historia, sus personajes, sus códigos y su música; rindiendo un homenaje a la zona que fue, durante las décadas de los 80 y 90, emblema, hogar y refugio de una parte del colectivo de la diversidad y disidencia sexuales de Buenos Aires.
El recorrido consta de 13 cuadras a pie y un viaje de dos estaciones de subte. A lo largo del trayecto se detienen en lugares emblemáticos para la historia de la diversidad sexual, y otros aparentemente insignificantes, pero que pasarán a resignificar su valor a través de las vivencias personales del protagonista en ese sitio.
La primer parte se inicia en Santa Fe y Uruguay, deteniéndose en nueve lugares antes de llegar a Santa Fé y Pueyrredón, donde subiran al subte (línea D) durante dos estaciones, hasta Bulnes, atravesando el Shopping Alto Palermo hasta la salida que da al Registro Civil en la calle Beruti, donde se narrará la historia del primer matrimonio igualitario, que tuvo a José María de protagonista.
Durante las paradas, la voz en off de José María narrará sus experiencias personales en relación a los distintos lugares. Todo esto estará acompañado de una ambientación sonora envolvente que permitirá a les asistentes abstraerse en tiempo y espacio para ingresar en una nueva dimensión de contacto con la realidad. La historia está basada en hechos reales y será narrada por su propio protagonista, terminando de cobrar sentido en el devenir de ese tránsito grupal.
El recorrido tiene una duración de aproximadamente 110 minutos y una extensión cercana a los 2 kilómetros. Se realiza caminando y en subte, en grupo, con un total de hasta 27 participantes por cada salida. El proyecto se encuadra dentro del formato de intervención site-specific, y propone una forma distinta de acercar al público a la identidad y al patrimonio cultural de un sitio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, propone una aproximación a la historia del colectivo de la diversidad y disidencia sexuales en la Argentina, a través de la historia personal de un referente de la conquista de derechos, como lo es José María Di Bello.
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