Quién es el hombre que conquistó el corazón de María O'Donnell: "Cuando se separaron..."

La conductora matutina de Urbana Play comenzó una relación sentimental con el diseñador de arte de su último libro. "Estoy de novia".
Separada hace cinco años del papá de sus hijas y reciente ganadora del Martín Fierro de Radio, María O'Donnell pasa uno de sus mejores momentos profesionales y personales, también. Porque se animó a apostar nuevamente al amor de la mano del artista gráfico, Fernando Rapa Carballo. Y está súper entusiasmada con la relación.
“Ya es oficial y ya se los presentó a sus amigos y a su familia. Es un romance que está avanzado”, contaron en Puro Show, el programa de las mañanas de El 13, sobre el presente sentimental de la conductora de Urbana Play, quien decidió volver a apostar al amor.
"Es un viejo conocido de ella, porque es el diseñador de su libro Montoneros, una historia visual”, agregaron, a modo de información, sobre el hombre que se ganó el corazón de María.
"Recién cuando se separaron, cada uno de lo suyo, se dieron permiso para conocerse y ahora están enamorados”, explicaron, sobre cómo se gestó el comienzo de la relación amorosa entre O'Donnell y Carballo. Días después, fue la propia conductora quien, al aire de su programa, confirmó la feliz noticia: "tengo novio, es eso".
Fernando nació en París en Francia, en el 1969, pero se crió en Buenos Aires. Aunque reside en la ciudad española de Barcelona desde 1998. Formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue docente de Tipografía, desarrolló una carrera internacional en diseño editorial, con importantes destaques culturales.
A Carballo y O'Donnell los acercó un vínculo profesional por la gestación de Montoneros, una historia visual, publicado a comienzos de este año. El libro, que recorre el ciclo completo de la guerrilla peronista entre 1970 y principios de los ochenta, demandó un trabajo de diseño que integró fotografías, documentos de época, portadas de diarios y material gráfico inédito.
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