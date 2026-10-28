Quién es el hombre que conquistó el corazón de María O'Donnell: "Cuando se separaron..."

Carballo fue el diseñador de arte del último libro que hizo María, Montoneros.

SE LLEVÓ SU CORAZÓN

Fernando nació en París en Francia, en el 1969, pero se crió en Buenos Aires. Aunque reside en la ciudad española de Barcelona desde 1998. Formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde fue docente de Tipografía, desarrolló una carrera internacional en diseño editorial, con importantes destaques culturales.

María y Fernando Rapa Carballo están en pareja hace algunos meses.

A Carballo y O'Donnell los acercó un vínculo profesional por la gestación de Montoneros, una historia visual, publicado a comienzos de este año. El libro, que recorre el ciclo completo de la guerrilla peronista entre 1970 y principios de los ochenta, demandó un trabajo de diseño que integró fotografías, documentos de época, portadas de diarios y material gráfico inédito.