Basada en la novela de Jane Austen, la película sigue a las hermanas Elinor y Marianne Dashwood mientras atraviesan dificultades económicas, desengaños amorosos y decisiones que ponen a prueba sus vínculos. La historia explora las distintas formas de afrontar el amor y las expectativas sociales. Dirigida por Georgia Oakley, está protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, junto con Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay y Fiona Shaw.

Wildwood: El bosque salvaje

Género: animación y aventura | Duración: 2 h 19 min según Agenda de Cine | Estreno

Prue McKeel se adentra en un bosque encantado para rescatar a su hermano pequeño, secuestrado por una bandada de cuervos. Acompañada por su compañero de clase Curtis, deberá atravesar un mundo de animales parlantes, bandidos y personajes que persiguen sus propios objetivos. La película está dirigida por Travis Knight y cuenta con las voces originales de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali y Angela Bassett.

La cena

Género: comedia dramática | Duración: 1 h 46 min | Estreno

La historia transcurre dos semanas después del final de la Guerra Civil española, cuando Francisco Franco ordena organizar un banquete en el Hotel Palace de Madrid. Un joven teniente, un maître y un grupo de prisioneros republicanos especializados en cocina deben preparar la cena en tiempo récord. Sin embargo, detrás de los preparativos también se organiza un plan de fuga. La película está dirigida por Manuel Gómez Pereira y cuenta con Mario Casas, Alberto San Juan y Elvira Mínguez.

Pinocho sin cuerdas

Género: terror | Duración: 1 h 20 min | Estreno

Esta versión de terror reinterpreta la historia del muñeco de madera creado por Geppetto. Cuando James, el nieto de Geppetto, conoce a Pinocho, ambos desarrollan una relación que deriva en una sucesión de acontecimientos violentos. La película forma parte del universo cinematográfico Twisted Childhood Universe, que transforma personajes infantiles conocidos en protagonistas de historias de terror. Dirigida por Rhys Frake-Waterfield, cuenta con Richard Brake, Robert Englund, Cameron Bell y Jude Evan Lloyd.

Estación zombie

Género: terror y acción | Duración: 1 h 58 min | Reestreno

A diez años de su lanzamiento original, la película surcoreana regresa a los cines en una versión remasterizada en 4K. La trama sigue a los pasajeros de un tren que viaja de Seúl a Busan mientras una epidemia convierte a las personas en zombis. En medio del caos, los viajeros deben luchar por sobrevivir y alcanzar un lugar que todavía podría estar a salvo. Dirigida por Yeon Sang-ho, está protagonizada por Gong Yoo, Jung Yu-mi, Ma Dong-seok y Kim Su-an.

La caja del demonio

Género: terror | Duración: 1 h 45 min según Agenda de Cine | Estreno

Tras la muerte de su madre, Ellen se muda a un pequeño pueblo y recibe a su primo Winthrop, un veterano de guerra que arrastra un pasado oscuro. Cuando comienzan a ocurrir sucesos extraños y los vecinos sospechan de él, Ellen deberá investigar qué se esconde detrás de su comportamiento. La película está dirigida por Daniel Stamm y tiene como protagonistas a Carla Gugino y Lou Taylor Pucci, acompañados por Katharine Isabelle y Roman Kinsella.

4 Historias increíbles

Género: comedia Duración: 1 h 21 min según Agenda de Cine | Estreno

La película sigue a un hombre que se acerca a los 50 años y busca encontrar el amor mientras empieza a cuestionar su capacidad para reconocerlo. A través de cuatro historias, aparecen citas desastrosas, matrimonios en crisis, secretos y enredos sentimentales. La cinta combina situaciones cotidianas con humor y conflictos vinculados con las relaciones afectivas.

Everest: La otra cara

Género: documental | Duración: 1 h 50 min | Estreno

El documental sigue a los montañistas y esquiadores de alta montaña Jim Morrison e Hilaree Nelson, quienes compartieron el objetivo de ascender y descender esquiando por la cara norte directa del Everest. La expedición representa un desafío extremo por la dificultad de la ruta y los riesgos de la montaña. La película reconstruye el proyecto y la determinación de ambos deportistas por completar una hazaña que pocos se habían atrevido a intentar. Está dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, y sus protagonistas son Morrison y Nelson.

Carrie

Género: terror | Duración: 1 h 38 min según Agenda de Cine | Reestreno

El clásico de 1976, dirigido por Brian De Palma y basado en la novela de Stephen King, vuelve a las salas. Carrie White es una adolescente tímida que vive bajo el control de su madre, una mujer profundamente religiosa, y sufre las burlas de sus compañeros. Una broma cruel durante el baile de graduación desencadena una serie de acontecimientos cuando la joven utiliza sus poderes telequinésicos. El elenco incluye a Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, John Travolta y Nancy Allen.

Poltergeist: Juegos diabólicos

Género: thriller y terror | Duración: 1 h 44 min | Reestreno

La película de 1982 presenta a una familia cuya casa comienza a ser invadida por fenómenos paranormales. Lo que al principio parece una serie de sucesos inexplicables se convierte en una amenaza cuando una de las hijas desaparece y sus padres intentan recuperarla. Dirigida por Tobe Hooper y producida por Steven Spielberg, la película está protagonizada por JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Beatrice Straight, Dominique Dunne y Heather O'Rourke.

La bruja

Género: terror | Duración: 1 h 32 min | Reestreno

Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, la película sigue a una familia puritana que es expulsada de su comunidad y se instala en una granja aislada junto a un bosque. Cuando su hijo pequeño desaparece y comienzan a suceder hechos inquietantes, las sospechas y los temores religiosos enfrentan a los integrantes de la familia. La película fue escrita y dirigida por Robert Eggers y está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw y Ellie Grainger.

Mamá

Género: terror | Duración: 1 h 41 min según Agenda de Cine | Reestreno

Dos hermanas desaparecen en un bosque después de la muerte de sus padres. Cinco años más tarde, son encontradas con vida en una cabaña abandonada y quedan bajo el cuidado de su tío Lucas y de Annabel, su pareja. A medida que intentan adaptarse a una vida familiar, descubren que una presencia misteriosa continúa acompañándolas. Dirigida por Andy Muschietti, la película está protagonizada por Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, Megan Charpentier e Isabelle Nélisse.