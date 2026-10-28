La conductora habría descubierto mensajes con Josefina Lynch sobre grabaciones en el estudio del músico, sin que él se lo informara, y eso habría detonado su separación.
La repentina separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo con la difusión de los chats que la actriz y conductora habría encontrado en el celular de su esposo. Esos mensajes con la cantante Josefina Lynch habrían sido el detonante de la ruptura, ocurrida apenas 27 días después de que la pareja se casara el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro.
De acuerdo con lo que contó Yanina Latorre en su programa "SQP - Sálvese quien pueda" de América TV, Prandi revisó el teléfono de Ortega el jueves previo al encuentro con Lynch en el estudio de grabación de Chacarita. Allí vio los intercambios que habían comenzado el 5 de octubre donde la cantante se presentada como conocida de Ana Paula Dutil -exesposa de Ortega y madre de sus hijos-, le propuso grabar una versión del tema “Bang Bang” que popularizó Nancy Sinatra.
Durante la charla por mensajes de WhatsApp respondió de forma positiva y coordinaron una sesión para el viernes a las 18. Según Latorre, la pareja tenía un acuerdo tácito de honestidad y de que él le avisara cuando fuera a grabar con otras mujeres “El jueves, Julieta le revisa el celular a Emanuel, ve estos mensajes, no le pregunta nada, espera que él le comente. Como ya había leído los mensajes de que iba a ir a grabar y Emanuel omite contárselo, ella estuvo todo el día mirando las historias de Instagram de Josefina” detalló.
Finalmente, el quiebre se produjo el viernes por la noche, cuando Josefina Lynch publicó una historia de Instagram desde el estudio de grabación “En ese momento, cuando Julieta ve la historia, le escribe un mensaje a Emanuel, le dice que no lo quiere ver más, que es un mentiroso, que hasta ahí llegó, que se terminó todo y lo bloquea de todos lados” explicó Latorre. El mensaje habría incluido la frase “No vuelvas a casa porque no entrás más”. Durante el fin de semana, Emanuel Ortega continuó trabajando con la cantante, con su hermana e incluso con algunos músicos conocidos, mientras Prandi anunciaba la separación el lunes 12 de octubre a través de un comunicado en redes sociales.
Días después, de regreso de un viaje a Brasil -que iba a ser su luna de miel pero que realizó acompañada de un amigo-, Prandi habló en el programa "LAM" y aclaró que el vínculo no era tóxico y que el único acuerdo innegociable era la honestidad “Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”. También reveló que se enteró por la propia Lynch de que los encuentros en el estudio habían sido tres días y no uno, como ella creía inicialmente. “Fue tan clara y tan detallista Josefina” y señaló que “me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”.
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