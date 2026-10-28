Días después, de regreso de un viaje a Brasil -que iba a ser su luna de miel pero que realizó acompañada de un amigo-, Prandi habló en el programa "LAM" y aclaró que el vínculo no era tóxico y que el único acuerdo innegociable era la honestidad “Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”. También reveló que se enteró por la propia Lynch de que los encuentros en el estudio habían sido tres días y no uno, como ella creía inicialmente. “Fue tan clara y tan detallista Josefina” y señaló que “me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”.