Little Hall’s Pond Cay tiene 18 hectáreas, fue adquirida por el actor en 2004, y combina acceso restringido, vegetación autóctona y medidas para preservar los arrecifes de coral.
Una isla de 18 hectáreas en las Bahamas se convirtió en el refugio privado de Johnny Depp y en un espacio donde la energía solar ocupa un lugar central. El actor compró Little Hall’s Pond Cay en 2004, por alrededor de US$ 3,6 millones, después de conocer la región durante el rodaje de Piratas del Caribe.
La propiedad se encuentra alejada de los circuitos turísticos convencionales. Según la información publicada en portales internacionales, el acceso está limitado a familiares y amigos del artista, mientras que las restricciones a los desarrollos comerciales buscan preservar el paisaje y los ecosistemas que rodean la isla.
Uno de los elementos destacados de Little Hall’s Pond Cay es su sistema de energía solar. La instalación aprovecha la radiación del sol para generar electricidad y abastecer las necesidades de la propiedad.
Esta tecnología permite reducir la dependencia de combustibles fósiles, aunque el impacto ambiental total también depende de otros factores, como el consumo, el mantenimiento de los equipos y los sistemas de almacenamiento de energía.
La isla conserva vegetación propia de la región y tiene costas rodeadas de arrecifes de coral. Estos ambientes son importantes para numerosas especies marinas y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas costeros.
A diferencia de otros destinos del Caribe que reciben visitantes durante todo el año, Little Hall’s Pond Cay tiene un uso privado. Las limitaciones de acceso y la ausencia de un desarrollo turístico abierto al público buscan evitar la circulación masiva de visitantes.
La presión turística puede generar residuos, alterar hábitats y afectar la calidad del agua, aunque el grado de impacto depende de las características de cada destino y de las medidas de gestión ambiental que se implementen.
En el caso de la propiedad de Depp, la conservación del entorno forma parte de la organización del espacio. Sin embargo, no se detallan públicamente indicadores que permitan medir el estado de los ecosistemas o cuantificar los resultados de las medidas adoptadas.
La elección de la isla también responde a una búsqueda personal del actor. Durante una entrevista con The Standard en 2023, Depp explicó que valora la posibilidad de alejarse de la atención pública y disfrutar de actividades cotidianas.
Johnny-Depp-island-6-1024x683
Las aguas que rodean Little Hall’s Pond Cay y sus arrecifes de coral forman parte del entorno natural de la propiedad privada del actor.
“Lo que más me atrae es el estilo de vida más básico y simple”, expresó. Además, aclaró que no pretende que la vivienda tenga la apariencia de un hotel de lujo, sino que conserve la estética de una casa isleña.
comentar