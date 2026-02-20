Cinthia Fernández apuntó sin filtro contra Moria Casán: "Estoy re caliente"

"Ya hice mi catarsis, pero estoy re caliente con Moria. Mis compañeros y la producción no me hicieron nada, de hecho la producción me escuchó", comenzó Cinthia, en una seguidilla de historias que publicó en sus redes sociales, a modo de descargo público. "Voy a ir al programa mañana. No puedo entender por qué tengo que esconderme si no hice nada. Las que me faltaron el respeto fueron otras personas...", anticipó, Fernández, sobre lo que sucederá en las próximas horas.

"No entiendo todo esto y no tiene sentido. Yo no hice nada... No le dije mechera a Elba, ¿puse algún nombre en la publicación? ¿Por qué suponen que era ella? No son las caras de Elba o Moria y no estoy hablando de ellas. ¿Elba es mechera? Cuando se tocó el tema de los videos de Elba, yo la defendí", intentó aclarar, la panelista sobre el mensaje en X que publicó de dos mujeres, una robando joyas (en referencia al famoso episodio de Paraguay en el que se la acusó de hurto a Casán y de la acusación que pesó sobre Marcovecchio de apropiarse de cosas que eran de Jorge Lanata).

"¿Yo dije su nombre? Si ella se hizo cargo de eso, aclaro que ese posteo no fue para ninguna de ellas. Si yo no me equivoco, me está invitando a irme, tengo el teléfono explotado de preguntas sobre si renuncié, que yo sepa errores de comprensión no tengo o al menos en esta ocasión", lanzó, Cinthia. "La verdad que así no se conduce un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es ¿qué le hice a Moria?".

LA FURIA DE CINTHIA

"Tenés todo el derecho a echarme, pero estas no son las maneras, me llamás de manera privada, me decís los motivos, pero en un ámbito privado, pero no levantarme y ver en tuit que es una amenaza, ¿por hacer bien mi laburo o por decir lo que pienso?", planteó Cinthia, en voz alta. "¿Cuál fue mi falta de respeto para Moria Casán? Le hice a Elba Marcovecchio una pregunta simple de responder, ponele que no estás de acuerdo, pero vos me tenés que apoyar como conductora o respetarme".

Moria Casán, nota

"De última me decís 'esto no me gustó' o 'no quiero que pase más', pero boludearme al aire, a mí que estoy al lado de ella, que soy un soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien", expresó, Fernández. "Hasta el momento hice todo bien porque en todos los cruces hice todo bien y no es de soberbia, a los números me remito, vas al Instagram del programa y son todos reels míos".

"Yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero las faltas de respeto de Moria Casán no las tengo por qué aguantar, hoy ya no estoy en esa situación de tener que bancármelo e ir a mi casa a llora. Me faltaron el respeto constantemente desde esa nota, no sólo eso, sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió diciendo que estoy desconectada del programa, menos mal que estoy desconectada, porque sólo rinden mis discusiones y mis cruces".

"Es desagradable que una conductora se maneje así, ¿qué le hice yo? No tiene códigos, conmigo fue muy desagradable". Y para finalizar explicó los motivos por lo que hoy no se presentó al ciclo: "Tenía el acto de mis hijas, era algo acordado con la producción, yo tenía que ir mañana, Moria dijo algo del olor a bragueta, qué desagradable para la persona que trabaja con vos, no me voy a dejar pisotear...".