Brédice y Bertona hicieron una performance de “Felices los 4”, de Maluma, caracterizados con roles invertidos: la actriz se puso en la piel del reguetonero colombiano y el ex de Ailén Bechara fue su bailarina.

Sin embargo, y a pesar de que le puso ganas a la imitación, Bredice no consiguió hacer reír, sobre todo porque no se le entendía lo que decía; y a la hora del baile, no le fue mejor.

Leticia Brédice como Maluma bailó #PopLatino con Fernando Bertona

“¿Qué es lo que quisieron hacer?”, preguntó De Brito (-1) en la ronda de devoluciones. Y aseguró: “No entendí la idea. Estuvo pésimo”. Pampita valoró la originalidad, aunque bajó el pulgar: “Faltó ensayo, no vi firme la coreo. Para mí faltó mucho. Estuvo muy flojo”, dijo antes de emitir su “voto secreto”. Flor Peña (5) fue un poco más indulgente: “Leticia es una actriz increíble y Bertona le puso mucha garra”.

Por su parte, Polino (-1) fue lapidario: “Estuvo muy feo. De lo que vi este año, para mí fue lo peor”.

El BAR también dio su punto de vista. “Es buenísimo que una mujer logre un personaje así. La coreografía fue seria, yo le habría puesto más humor. Para no matarlos, mantengo la nota”, se pronunció Flavio.

“Técnicamente no puedo decir mucho”, dijo Laura, que dejó intacto el puntaje. “Para mí fue un reverendo loco”, afirmó sin contemplaciones Aníbal, y bajó una unidad. Total: 2 puntos. Luego de que se retirara la pareja, su coach, Yanil García, mantuvo un cruce con Aníbal.