"Belén", de Dolores Fonzi, avanza en la preselección de los Premios Oscar

Se encuentra en la lista de preseleccionados a mejor película internacional junto a la brasileña “The Secret Agent”, a la española “Sirât”; la noruega 'Sentimental Value'; la francesa 'It Was Just an Accident' o la palestina 'Palestine 36'.

La nómina definitiva de candidatos en las 24 categorías de los Premios Oscar se dará a conocer el 22 de enero, mientras que la gala, con Conan O’Brien como anfitrión, tendrá lugar el 15 de marzo.

La confirmación formal por parte de la Academia llegó por mail a los responsables y se viralizó entre los equipos de producción y difusión de la película.

El comunicado oficial detalló la mecánica de la próxima ronda de votación y la selección de los finalistas, indicando: “15 películas van a avanzar a la próxima ronda de votación en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega de la 96° ceremonia de los Oscars. Películas de 86 países se encontraban en la categoría”, se puede leer en el mail que le enviaron a la producción de la película.

En las escenas, Belén sigue a Julieta, una joven tucumana acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La película argentina, que ya pasó por las salas locales, está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y fue producida por K&S Films.

El elenco lo completan Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, y Sergio Prina, con apariciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo.