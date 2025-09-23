Benjamín Vicuña expresó todo su enojo por la escolarización de sus hijos en Turquía

"Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos, yo los llamo todos los días a las 7am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, describió Benjamín, en diálogo con LAM, el programa de Angel De Brito, en las noches de América, al reconocer que la escolarización de sus hijos en Estambul le molestó mucho porque fue sin su consentimiento.

“La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, definió el actor chileno radicado en Argentina, sobre la realidad que está viviendo con su expareja y madre de sus hijos, María Eugenia, desde un tiempo a esta parte. “Le pedí a los abogados que se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana”, resaltó.

"Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, se sinceró Vicuña, sobre cuál sería uno de sus deseos más grandes, por estos días, aparte de compartir con sus 2 hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, como lo hizo hasta ahora.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE VICUÑA CON SUS HIJOS

Desde su cuenta de Instagram, Benjamín compartió una amorosa postal íntima junto a Magnolia. En la misma, se la ve a ambos sentados dentro de una sala de cine, rodeados de penumbras. Y se vislumbra a al padre e hija disfrutando de una salida esperada. La foto, iluminada apenas por el reflejo de la pantalla grande del cine -fueron a ver Papá x dos, el último estreno del artista- capturó la empatía que define el vínculo.

Benja Vicuña con Magnolia, en el cine, tras el regreso de sus 2 hijos con China Suárez, de Turquía.

"Tarde ideal para ir al cine. Papá x dos”, escribió Benjamín, sobre su publicación en redes sociales, junto a un videito en donde se la ve a Magnolia y a Amancio saltando y moviéndose frente a él, antes de que empiece la película que compartieron en familia.