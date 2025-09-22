Benjamín Vicuña se sinceró sobre el quiebre en la relación con la China Suárez

"Me tocó vivir cosas muy fuertes en la vida. Y de esas cosas fui aprendiendo. Es cosa de tiempo, pero algunas cosas jamás voy a terminar de entender. Que mis hijos hoy estén a 13.000 kilómetros es una nueva realidad que tengo que asumir y entender. Lo estoy procesando. Obviamente que siempre teniendo en cuenta que lo primero y lo principal es el bienestar, la felicidad de ellos", confió Benjamín, en diálogo con Infobae.

"Tuve una muy buena relación. Me separé hace 5 años, no sé, 4 años. Tuvimos una relación de respeto, de armonía, de cariño. De lealtad. Una lealtad que se transforma, pero de lealtad. De búsqueda, de encontrar ese famoso bienestar: voy, vengo, vas, viene, te paso, te doy, busquémosle la vuelta 2siempre", recordó, Vicuña.

Vicuña nota 2

"Tuve, claro, eso, muchos años de esa nueva forma de amar, ¿no? Cuando uno se encuentra con este nuevo vínculo que es ser familia y expareja. No es que compare una con otra, pero tuvimos una dinámica, una gran familia. Hoy no voy a entrar en detalles, pero obviamente que hay algo ahí que vivió un impacto muy grande… pero, nada, esperar que el tiempo ordene un poquito las cosas", se sinceró el actor, en una charla con Tatiana Schapiro.

VICUÑA A PURA HONESTIDAD

"Me dolió mucho que se cuestione mi paternidad, sí. Es raro. Supuestamente te debería decir no, porque seguramente es una de las cosas si no lo más importante de mi vida. Me siento tremendamente identificado, representado con la paternidad. Me interpela. Me moviliza. No solo por mis seis hijos, por Blanca, por mi historia, sino porque realmente es mi día a día. ", reconoció, Benjamín.

"Entonces me pareció algo muy extraño. No lo voy a justificar, tampoco quiero ahondar en eso ni generar con esto una tendencia ni un comentario. Soy papá hace 20 años y he ido viviendo los diferentes procesos. Con Amancio volví, tuve como un revival. Es hermoso. Yo siempre voy a hablar de mis hijos porque son mi vida, son mi motor, son mi ilusión. Pero sí me preocupa que por momentos este año pasaron a ser el foco de atención o a tener un nivel de protagonismo que no me gusta".