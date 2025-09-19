Los hijos de la China y Vicuña ya asisten a una escuela turca

La actriz compartió una historia en la que se ve una composición de cuatro fotos de sus dos hijos -junto a Rufina Cabré- luciendo el mismo uniforme estudiantil que usaban los hijos de Wanda Nara, de la escuela a la cual asisten desde hace dos semanas. Además, María Eugenia celebró el avance de los niños con el idioma y la adaptación a un nuevo país "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices".

Captura de pantalla 2025-09-19 a las 12.05.08p.m.

Por otra parte, el periodista Ángel de Brito, señaló que Benjamín Vicuña se habría enterado de que sus hijos -Amancio y Magnolia- se quedarían en Europa a través de la historia que publicó la China en sus redes.

Según trascendió el actor chileno había pedido que sus hijos falten al colegio para poder viajar a Uruguay, donde se instalará en los próximos meses para rodar una película. Sin embargo, ese pedido le fue denegado por la China Suárez que, al igual que dijo Vicuña en su momento, no quería que sus hijos se pierdan más días de escuela.

Sobre la situación educativa de sus hijos, la actriz ironizó con el hecho y le mandó un "palito" a su expareja. En comunicación con el periodista Gustavo Méndez, la actual pareja de Mauro Icardi contestó "Hay muchos que estaban preocupados porque mis hijos no estaban escolarizados”.

Además, agregó muy desafiante “Ahora Benjamín no se tiene que molestar que sus hijos falten al colegio“.