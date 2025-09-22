Pampita recuperó los teléfonos con fotos y videos de su hija Blanca

La modelo había pedido públicamente la devolución de esos dispositivos, ya que contenían recuerdos irremplazables de la pequeña. Este lunes Pampita confirmó a la prensa, con la voz quebrada, que finalmente pudo recuperarlos. “Encontraron los teléfonos. Confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos… disculpen que estoy emocionada”, dijo entre lágrimas.

Conmovida, explicó por qué esos aparatos resultan tan significativos para ella: “Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Era material que para mí era muy importante”.

Pampita también detalló que había intentado, sin éxito, descargar los archivos. “Son teléfonos muy viejos que no hay manera de descargar. Ya había estado con especialistas y no se podía sacar. En 2008 había una nube, pero se perdió porque me hackearon un mail”, relató.

La recuperación de los celulares significa un alivio enorme para la conductora, que ahora vuelve a tener cerca esas memorias de Blanca. Su testimonio generó gran empatía en el público, que en redes sociales le expresó apoyo y alegría por este desenlace.

Aunque el robo marcó un momento de angustia, Pampita se mostró agradecida de que al menos lo más importante haya regresado a sus manos: los recuerdos de su hija, que conserva como un tesoro de amor y memoria.