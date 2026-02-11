Benjamín Vicuña habló sobre su actual relación con la China Suárez

image

La China realizó permanentes posteos en redes con motivo del festejo del cumpleaños de Magnolia, su hija mayor que tienen en común, quien cumplió años el fin de semana.

Luego del escándalo que se generó por la fiesta de la pequeña, el cronista del programa "SQP" que conduce Yanina Latorre por América TV, fue a buscar la palabra del actor chileno que, con la elegancia que suele caracterizarlo, fue tajante sobre el estado actual de la relación y del conflicto legal por el viaje de sus hijos “Todo está en orden” aseguró.

Incluso fue más allá y habló sobre la situación que mantiene con su ex “Se mantiene lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalles, pero lo más importante, por supuesto, siempre, es el bienestar de los chicos. Y eso, estamos bien, está todo bien”.

Sobre las versiones que indican que su diálogo es únicamente entre abogados, explicó “Son los ciclos de la vida. Está todo en orden, buscándole la vuelta, siempre”.

Cuando Rodrigo Bar, el notero "SQP" le consultó sobre sus hijos y inminente escolarización en Turquía, el actor chileno pidió el tema de la charla “Yo feliz te hablo de mis películas, del teatro, de mi laburo, pero de los chicos, saquémoslo, por favor. Me da mucha impresión eso”.

“De nosotros, de los adultos, hablemos. Pero no te voy a hablar ni de escolarización ni de cosas que se hablan entre los padres. No puede ser un tema de un programa de televisión” añadió.

Por último, Benjamín Vicuña evitó hablar sobre el futuro de sus hijos “Ojalá que vuelva todo a su curso y podamos hablar de nuestro laburo, de nuestras cosas, pero dejar a los chiquitos de lado”.