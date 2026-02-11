Se supo el nombre del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

El primero en hacer declaraciones a la prensa fue el flamante abuelo, Ricardo Darín, que había viajado especialmente a España para acompañar a su nuera. A la salida del sanatorio, el protagonista de "El Secreto de tus ojos" y "Argentina, 1985", habló con los periodistas y no solo confirmó el sexo del bebé, sino tambien el nombre que había recibido.

RICKI

Luego fue el turno de flamante papá, el Chino Darín también habló con los periodistas que lo aguardaban a la salida de la Clínica Corachán de Barcelona. El hijo de Ricardo expresó su inmensa alegría por la llegada del bebé y reveló datos sobre el parto de su pareja.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", expresó el joven actor, que explico que tomarse un vuelo con destino a Buenos Aires para continuar con sus compromisos laborales.

Además, confirmó que Úrsula dio la bienvenida a Dante, su primer hijo juntos, a través de parto natural “Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”.

CHINO

“Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble” explicó el joven actor sobre sus primeros momentos junto a Dante.

Por último, reveló que su pareja se encuentra “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”.