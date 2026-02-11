MasterChef Celebrity: le sacaron las ganas de cocinar a Marixa Balli

Embed

A pesar de los intentos de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui de que Marixa probara su preparación, la panelista se negó terminantemente a comerse los grillos.

Después de probar el plato que elaboro Balli, los tres jurados le dieron una dura devolución a la participante “Como croquetas están durísimos, da más a una galletita, no termina de ser un plato agradable. Me falta una salsita, un café con leche, no entiendo bien” le dijo Germán Martitegui, a lo que Donato de Santis agregó “Es muy buena la propuesta para introducir unos bichitos, pero no resultó tan bien”.

Luego de escuchar atentamente la devolución del jurado, la participante de MasterChef Celebrity no se preocupó por esconder su enojo “Siento que desde hace un tiempo vengo teniendo malas devoluciones, entonces me sacaron las ganas de cocinar” y ya frente a sus compañeros de cocinas, Marixa Balli fue contundente “Me molesta porque acá no hay ningún chef, no quiero bancarme devoluciones feas. Te bajan el autoestima a -30, uno le pone mucho”.