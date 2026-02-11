Flor Vigna acusó a Luciano Castro de violento y de deberle plata: "me dejó traumada"

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del desfile del estilista Roberto Vernucci, el último fin de semana, en Córdoba. Fue entonces cuando ella agregó : “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolvéme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos“.

Pasaron muchas cosas malas, pero bueno, como ya pasaron hace un tiempo la plata se la tengo que pedir a él. Había una cosa de que ya no puede hablar porque tiene hijos, lo entiendo, pero Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, confesó Vigna, horas después, en una nota con Intrusos en el espectáculo, en América.

"Veo que se jode con que saco un tema cada vez que pasa algo, ni siquiera. Siento que estoy haciendo un proceso en exposición, que todavía no soy la artista más grande del mundo. También estoy cansada de ser la bol...lo fui mucho tiempo. Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada para muchas cosas, que ahora son mi responsabilidad superarlas”, profundizó, la cantante.

FLOR HABLÓ DE LA RUPTURA DE CASTRO CON GRISELDA SICILIANI

"A mi me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga veníte al teatro y por el otro sea la amante de mi novio. En realidad dije: “Ojalá esta historia sea un final””, planteó Flor, para el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

"Hace mucho tiempo que quiero liberarme de etiquetas, no entiendo si soy boxeadora, actriz, cantante, bailarina, por ahí no llego a ser nada, pero soy yo misma. Y eso me lo tengo que avalar. Y lo que más deseo es ser artista”, cerró, Vigna.