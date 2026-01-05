Más problemas para el novio de Wanda Nara

El cronista uruguayo intentó acercarse a la conductora de MasterChef Celebrity que se encontraba con parte de su familia, después de realizar compras en el centro comercial, con el objeto de obtener algún tipo de declaración. Pero el intento de ese amigable encuentro derivó en una reacción desmedida del empresario amigo de Elías Picirillo, actualmente con prisión domiciliaria.

INFAMA Wanda Nara y su familia en el estacionamiento del shopping de Punta del Este

El incidente quedó registrado por las imágenes del sitio "Farandula Show" y emitidas por "Infama" el programa que conduce Marcela Tauro en América TV, en el que el periodista Gustavo Descalzi pudo contar lo sucedido y repudiar la reacción que tuvo el empresario con la prensa que los aguardaba en el estacionamiento del shopping de Punta del Este. “Por suerte quedó registrado por las cámaras porque después ellos niegan todo. Me parece que está nervioso por los chats que salieron a la luz" dijo la conductora y agregó “La culpa no es del chancho, sino de quién le da de comer”.

AMENAZA 1) Gustavo Descalzi, frente a frente a Martín Migueles

El cronista Gustavo Descalzi explicó que, en un comienzo tuvo un pequeño diálogo con Wanda Nara y la conductora le pidió que no se tomaran imágenes de sus hijas, cosa que fue respetada por el periodista uruguayo y se acercó sin la cámara encendida, únicamente con la intención hacerle un par de consultas.

AMENAZA 2

Pero la situación cambió abruptamente cuando intervino Martín Migueles, el novio de Wanda le respondió de manera hostil desde el primer momento, “Ni siquiera me dio la mano” destacó Descalzi, que además contó que un fotógrafo que estaba en el lugar le advirtió -minutos antes- sobre el mal humor que tenía el empresario.

Según el periodista, Migueles le dijo -en dos oportunidades- una frase por demás intimidante “Termino esto y te voy a ir a buscar” y remarcó que no estaba grabando ni provocando la situación.

Embed

Las imágenes difundidas en el programa "Infama" muestran el momento exacto del cruce entre el novio de Wanda y el periodista, y reflejan la incomodidad que le tocó atravesar al cronista “Es una persona que intimida desde la agresividad. Sentí que buscaba provocarme”.