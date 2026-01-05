Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, juntos en Tulum: las fotos de sus vacaciones

Después de un año cargado de trabajo y con su tour Futttura en pleno desarrollo, la Triple T se tomó un respiro bien merecido junto al campeón del mundo, que actualmente está jugando en el Inter Miami, junto a Lionel Messi y otros argentinos.

video

La pareja eligió Tulum como su destino para vacacionar durante la temporada de verano. “Con mis personas favoritas”, escribió la artista en su publicación.

Alejada del bajo perfil que mantenía meses atrás, Tini no dudó en incluir a su novio en las fotos de su viaje, destacando no sólo su compañía, sino el amor y complicidad que comparten en esta nueva etapa de su relación.

image

Compartiendo los atardeceres más románticos, la pareja presumió su amor abrazados frente a la costa de Tulum.

Con la presencia del selecto grupo de amigas de Tini, los novios se estuvieron hospedando en una de las mansiones de la exclusiva costa.

image

Según se pudo observar por las imágenes que compartió, su estadía fue en una mansión con acceso directo a la playa, detalles orientales y una piscina integrada, donde el futbolista posó para su novia.

Además, disfrutaron de las propuestas nocturnas que México tiene para ofrecer, compartiendo su outfit elegido para luego de la caída del sol.