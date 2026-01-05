Espectáculos |

El Puma Rodríguez y su mensaje tras la caída de Nicolás Maduro

El cantante celebró la detención del expresidente en un operativo del Ejército de EE.UU. y habló sobre los próximos pasos en la transición del país. ¿Qué dijo sobre su posible regreso para cantar en Venezuela?

El cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez expresó este lunes su alivio tras la captura de Nicolás Maduro. “Fue espectacular, una lección de inteligencia y paciencia”, aseguró en declaraciones radiales, tras destacar la importancia de la captura del expresidenta para que "pueda rendir cuentas".

Rodríguez recordó los años de expropiaciones, endeudamiento y desencanto que marcaron a Venezuela. Criticó la gestión de Hugo Chávez y evocó también el impacto de políticas que afectaron tanto a ciudadanos como a inversores internacionales. “Es un país con petróleo, oro, hierro y bauxita, y aún así sufrió tanto daño”, lamentó.

El artista reconoció que la transición no será inmediata ni sencilla. Recordó que muchos responsables del daño al país aún permanecen en libertad y mencionó la necesidad de reactivar la economía, sobre todo el petróleo, y depurar las estructuras de poder afectadas por el régimen anterior.

El Puma también reflexionó sobre la memoria histórica y las consecuencias del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano, que según él fue responsable de torturas y abusos. “No puede quedar impune todo el daño que hicieron”, aseguró, resaltando la paciencia del pueblo venezolano ante años de opresión.

El cantante venezolano destacó la captura de Nicolás Maduro y pidió paciencia mientras se reconstruye el país tras años de crisis.

ADEMÁS: La dura vida de la mamá de Catherine Fulop, en Venezuela: "La metieron en un orfanato"

El posible regreso de El Puma

El cantante no descartó su regreso a Venezuela cuando la situación se normalice. “Si todo se normaliza, volveré a cantar en Venezuela como todos los venezolanos que estamos fuera”, aseguró. Recordó además la relación cercana entre Argentina y Venezuela y la hospitalidad que siempre mostraron los venezolanos hacia visitantes y artistas argentinos.

El cantante celebra la captura del presidente venezolano y analiza la situación del país tras años de crisis.

Finalmente, El Puma compartió en sus redes sociales un mensaje esperanzador de María Corina Machado, que anunciaba la llegada de la “libertad” al país, sumándose a un coro de voces que sueñan con reconstruir Venezuela tras años de exilio y dificultades.

