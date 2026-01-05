Espectáculos |

Lucas Blondel sorprendió a Morena Beltrán con una propuesta de casamiento en un yate y revolucionó las redes

El defensor de Boca Juniors le pidió matrimonio a la periodista durante unas vacaciones y el emotivo momento se volvió viral.

Lucas Blondel y Morena Beltrán dieron un paso clave en su relación y lo compartieron con miles de seguidores en redes sociales. El futbolista de Boca Juniors sorprendió a la periodista con una romántica propuesta de matrimonio a bordo de un yate, en medio de unas vacaciones junto a amigos y familiares. El momento especial quedó registrado en video y generó al instante las reacciones de figuras del deporte y el periodismo.

el 2026 empezó así de increíble

La escena fue publicada por la propia Beltrán en sus perfiles, acompañada por una frase que rápidamente se volvió tendencia: “El 2026 empezó así de increíble”. En las imágenes se la ve visiblemente emocionada, primero dudando de lo que estaba pasando y luego abrazando y besando a Blondel tras aceptar la propuesta. La sorpresa fue total y el festejo se extendió entre los presentes.

La pareja lleva más de dos años de relación y consolidó un vínculo muy ligado al fútbol y a los medios. El compromiso selló una historia que siempre estuvo bajo la mirada pública, tanto por la carrera del lateral derecho como por la exposición de Morena, una de las periodistas deportivas más reconocidas de la Argentina.

Historia de Instagram de Morena Beltrán mostrando el anillo de compromiso.

El anuncio llegó en un contexto particular para Blondel, que atravesó un semestre complicado en Boca marcado por la falta de continuidad y su salida del radar de la selección de Suiza, incluso con declaraciones públicas de su pareja, quien admitió sentirse afectada por la situación. Sin embargo, lejos de la presión deportiva, ambos eligieron empezar el año con una noticia que los encuentra unidos y proyectando el futuro juntos.

