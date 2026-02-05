Beto Casella aseguró que Edith Hermida está enamorada de él: "Perdidamente"

"Es verdad que Edith está enamorada de mí... Yo creo que sí. Está perdidamente enamorada de mí", aseguró Beto, invitado al aire de Intrusos en el espectáculo, el programa de Adrián Pallares en las tardes de América, a fin de promocionar su desembarco en esa pantalla, a partir del próximo 18 de febrero.

"No quiero parecer jactancioso o agrandado pero lo hemos hablado, incluso en grupo...", argumentó Casella, sobre los sentimientos que Hermida tendría para con él. "Ella el último día se va corriendo así tipo Lo Que El Viento Se Llevó y no te saluda...", recordó, Pallares, al aire.

"Exactamente", respondió Beto. "Pero esto es un trabajo, no sé si merece tanta lágrima... ella narró que le dio un beso y se fue...", sumó Adrián, reforzando la "teoría" de que detrás de la reacción de Edith se escondía otro sentimiento más profundo que la pena por dejar de trabajar con su compañero.

CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN ENTRE BETO Y EDITH

"Ese último día que compartimos al aire ( a mediados de diciembre) se fue y le digo 'cómo no me decís vamos a comer' y después entendí que eran Los Puentes de Madison, era Meryl Streep", analizó Beto, sobre el último encuentro televisivo que tuvo con Edith, después de 20 años consecutivos de trabajar juntos.

Beto Casella, nota

"Antes de empezar el nuevo ciclo me pone 'estoy muy angustiada con emoji de lágrima'... Le dije 'Ya está negra déjate de joder. Ponele la mejor onda. Disfrutá el momento porque te vas a enfermar'. Le dije que relaje y disfrute", compartió Casella. Y, acto seguido, al ser consultado sobre su sentir hacia Hermida, el conductor manifestó...

"No, enamorado no", aclaró, "el capitán". "Pero sí mucha empatía, cosa física de tocarse. Tenemos un código con las chicas en Bendita de jugar físicamente. Un piquito", explicó, sobre el final.