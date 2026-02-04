Roberto Pettinato le respondió a Fernanda Iglesias que lo acusó de traicionar a Charly García

Download (1)

El material fue emitido en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito por América TV, y allí se escucha al conductor negar de manera enfática las acusaciones y responsabilizar a la periodista por lo que definió como afirmaciones falsas que dañan su imagen.

En el audio, Pettinato rechaza la versión sobre una supuesta estafa vinculada al disco Pettinato Plays García y explica que el proyecto fue financiado con recursos propios. Además de sostener que grabar en Estados Unidos resulta más económico que hacerlo en Argentina, según su experiencia.

Sin mencionar cifras concretas, también cuestiona el rol de los medios y advierte que no está dispuesto a aceptar lo que considera un “tribunal mediático”, dejando abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia por difamación.

El origen del conflicto

Las declaraciones de Fernanda Iglesias habían surgido en un contexto televisivo, donde aseguró que Pettinato le habría pedido varios millones de dólares a Charly García para grabar el disco homenaje, incluyendo gastos de viaje, estadía y una edición especial en vinilo.

Además, la periodista sostuvo que el músico habría mantenido una relación sentimental con Mercedes Iñigo, conocida como Mecha, quien era pareja de Charly en ese período, algo que describió como una traición personal y profesional.

Pettinato negó de forma explícita cualquier irregularidad económica, no se refirió en profundidad al vínculo sentimental señalado. Un punto que ya había sido mencionado anteriormente por Julieta Ortega en otras declaraciones públicas.

Por su parte, Iglesias aclaró que su relación personal con Pettinato fue únicamente laboral y negó haber tenido un vínculo afectivo con él, luego de que el conductor insinuara lo contrario